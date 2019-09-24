"Почта России" сэкономит 1 млрд рублей за счет повышения энергоэффективности

Благодаря реализации семи новых проектов в сфере сбережения энергии "Почта России" рассчитывает к концу 2021 года снизить потребление электрической энергии на 15 процентов, тепловой энергии - на 19 процентов, а расходы на топливо для автотранспорта - на 11 процентов.

Для достижения поставленных целей запланирован ряд технических мероприятия, в том числе, полный переход на светодиодное освещение, оптимизация потребления тепловой энергии, внедрение цифровых систем мониторинга за потреблением энергетических ресурсов.

Не менее двух тысяч единиц автотранспорта компании планируется перевести на использование сжатого природного газа (метана). Реализация этой части программы позволит на треть снизить издержки на эксплуатацию автомобилей и в два раза сократить вредное воздействие на экологию.

"Рациональное потребление энергии решает сразу две глобальные задачи: помогает оптимизировать затраты компании и снижает уровень воздействия на окружающую среду", - отметил заместитель генерального директора Почты России по управлению имуществом Иван Аксенов.

Энергоэффективность и энергосбережение, по его словам, входят в число основных векторов развития "Почты России" на ближайшие годы. Реализация новых проектов не только позволит сберечь более одного миллиарда рублей для их дальнейшего инвестирования, но станет для других игроков рынка хорошим примером ведения социально ответственного бизнеса.