Появятся ли в России частные железные дороги

Реализацию региональных проектов государственно-частного партнерства в сфере транспорта обсудят на Пятом стратегическом форуме "Транспортная инфраструктура России", который пройдет в Москве 1-2 октября.

Организаторами выступают Национальный Центр ГЧП и Фонд Росконгресс. Как пояснили "Российской газете" в оргкомитете форума, основной темой в этом году станет реализация региональных ГЧП-проектов в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Несмотря на внушительные бюджеты данных проектов - 4,8 трлн и 6,3 трлн рублей, качественное улучшение и развитие транспортной инфраструктуры невозможно без частных денег. И если за крупные федеральные проекты конкурируют российские и зарубежные инвесторы, то c небольшими региональными и муниципальными проектами с неочевидной окупаемостью все сложнее.

Участники форума обсудят механизмы поддержки региональных ГЧП-проектов в сфере транспорта, перспективы расширения практики применения контрактов жизненного цикла, влияние проекта по созданию международного транспортного коридора "Европа - Западный Китай" на экономический рост регионов. Актуальным вопросом повестки форума станет закон о дорогах Крайнего Севера, который разрешает строительство платных трасс без бесплатных дублеров. Это дает возможность более активно развивать инфраструктуру в условиях ограниченных региональных бюджетов. Но пойдут ли на Север инвесторы и на каких условиях? Не вызовут ли такие проекты народные волнения? Эти вопросы также обсудят эксперты.

Отдельная сессия будет посвящена вопросам применения механизмов ГЧП в железнодорожной инфраструктуре. Все чаще крупные добывающие и перерабатывающие компании заявляют о готовности строить коммерческие железнодорожные ветки. Однако без активной поддержки федерального центра эти проекты долгие годы буксуют. Участники рынка намерены обсудить, как можно построить частную железную дорогу в России, должно ли помогать инвесторам государство и может ли бизнес создать федеральную сеть для нужд всей страны.

Все чаще применяются механизмы ГЧП в городском транспорте. Например, появляются линии скоростных трамваев, канатные дороги, "умные" остановки. Возможно ли тиражировать успешные практики в городском транспорте, какое будущее у частных канатных дорог и есть ли место ГЧП в "умном транспорте" - эти и другие вопросы будут подняты в рамках отраслевой сессии.

Продолжат тему цифровизации участники сессии "ГЧП в контексте цифровых решений в сфере транспорта и логистики". "Умные" сервисы и информационные системы все глубже проникают в транспортную сферу, при этом внедрение технологий проходит только с активным участием государства. Представители рынка обсудят, есть место в этой сфере частным инвесторам, какие ниши они могут занять, как ускорить проникновение "умных" решений в регионы и какие перспективы в этой сфере открывает подписанный президентом России закон о возможности передачи частному партнеру исключительных прав на IT-объекты, создаваемые в рамках соглашений о ГЧП.