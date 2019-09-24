Полицейские получат право объявлять гражданам предостережение

Сотрудники полиции смогут выносить гражданам официальное предостережение от совершения противоправного действия. Соответствующий закон депутаты Госдумы приняли в третьем чтении.

Инициатива, автором которой выступил председатель Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, предполагает внесение изменений в статью 13 ФЗ "О полиции". Согласно поправкам, правоохранители смогут выносить предостережение о недопустимости действий, которые создадут "условия для совершения преступлений и административных правонарушений, разрешение которых отнесено к компетенции полиции". Предостережения смогут выноситься и в случае антиобщественного поведения граждан.

Как было уточнено ко второму чтению, порядок объявления предостережения будет определять МВД России.

По мнению автора инициативы, данный закон поспособствует профилактике преступлений и правонарушений на территории нашей страны.