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Рубрика: Происшествия

Упредить словом

Полицейские получили право предостеречь граждан
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(7972)
В целях профилактики правонарушений и преступлений стражи порядка смогут официально предостерегать граждан. Закон об этом Госдума приняла окончательно.

Выносить предостережения сейчас могут сотрудники ФСБ и прокуратуры. Теперь такое право получат полицейские.

Фото: iStock
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Согласно новому закону страж порядка сможет заявить гражданину о недопустимости действий, создающих условия для совершения преступлений или административных правонарушений. В какой форме допустимо будет обращаться к гражданам, депутаты в законопроекте не прописали. Это определит МВД.

Предостережение - это мера профилактическая, пояснил один из авторов инициативы, глава Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев. Предостережение, по его мнению, станет гуманной мерой воздействия, которая позволит остановить человека за шаг до того, как он совершит непоправимое.

Кстати, за неисполнение предостережения какой-либо ответственности не предусмотрено, рассказал один из авторов, депутат Александр Хинштейн. Дело в том, что, если человек пренебрег предостережением, то это означает лишь одно: он нарушит закон и "будет отвечать уже по полной программе".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Законодательная власть Госдума Законопроекты и комментарии
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