Это одна из новых норм, которые вводятся в Правила противопожарного режима постановлением кабинета министров. Как рассказали "РГ" в аппарате правительства, документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Согласно постановлению ответственность за информирование посетителей культурных и зрелищных мероприятий ложится на руководителя организации. То есть если раньше перед тем, как насладиться спецэффектами и сюжетом кино, зрителю предлагалось посмотреть рекламу и анонсы, то теперь ему покажут специальный киноролик о порядке эвакуации.
Некоторые изменения коснутся курильщиков. В правилах пропишут возможность курения в специально отведенных для этого местах на территории так называемых объектов защиты. К ним относятся склады и базы, хлебоприемные пункты, злаковые массивы и на сенокосные угодья, объекты торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.
Послабления предусмотрены и для сотрудников торговых центров. Поправками смягчен запрет осуществлять на объектах торговли разгрузку товаров и тары по путям, являющимся эвакуационными в рабочее время, указанное ограничение предлагается сохранить только для эвакуационных путей, предназначенных для покупателей. Эта норма облегчит жизнь грузчикам.
Новшества коснутся и медицинских учреждений. Там разрешается размещение палат для детей или пациентов с тяжелыми заболеваниями не только на первых этажах зданий. При наличии в проектной документации решений, позволяющих оперативно провести эвакуацию пациентов и персонала, такие палаты смогут оборудовать и на этажах выше первого.
Предусмотрены документом новые ограничения. Вводится запрет на разведение открытого огня на балконах и лоджиях квартир, общежитий и номеров гостиниц.