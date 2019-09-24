Посетители кинозалов в торгово-развлекательных центрах перед началом сеанса в обязательном порядке теперь должны будут прослушать небольшой инструктаж о мерах по противопожарной безопасности. В частности, им покажут эвакуационные выходы и разъяснят действия при возникновении задымления.

Это одна из новых норм, которые вводятся в Правила противопожарного режима постановлением кабинета министров. Как рассказали "РГ" в аппарате правительства, документ подписан премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Согласно постановлению ответственность за информирование посетителей культурных и зрелищных мероприятий ложится на руководителя организации. То есть если раньше перед тем, как насладиться спецэффектами и сюжетом кино, зрителю предлагалось посмотреть рекламу и анонсы, то теперь ему покажут специальный киноролик о порядке эвакуации.

Некоторые изменения коснутся курильщиков. В правилах пропишут возможность курения в специально отведенных для этого местах на территории так называемых объектов защиты. К ним относятся склады и базы, хлебоприемные пункты, злаковые массивы и на сенокосные угодья, объекты торговли, добычи, переработки и хранения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей.

Послабления предусмотрены и для сотрудников торговых центров. Поправками смягчен запрет осуществлять на объектах торговли разгрузку товаров и тары по путям, являющимся эвакуационными в рабочее время, указанное ограничение предлагается сохранить только для эвакуационных путей, предназначенных для покупателей. Эта норма облегчит жизнь грузчикам.

Изменения противопожарных норм коснутся не только торгово-развлекательных центров, но также больниц и соцобъектов

Новшества коснутся и медицинских учреждений. Там разрешается размещение палат для детей или пациентов с тяжелыми заболеваниями не только на первых этажах зданий. При наличии в проектной документации решений, позволяющих оперативно провести эвакуацию пациентов и персонала, такие палаты смогут оборудовать и на этажах выше первого.

Предусмотрены документом новые ограничения. Вводится запрет на разведение открытого огня на балконах и лоджиях квартир, общежитий и номеров гостиниц.