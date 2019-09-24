Пострадавшие от стихийных бедствий, терактов и различных чрезвычайных ситуаций граждане в ближайшее время перестанут выплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) со средств, полученных в качестве компенсаций. Госдума в ускоренном режиме вносит соответствующие поправки в Налоговый кодекс РФ.

Во вторник законопроект был принят во втором, основном, чтении. Третье, по словам первого вице-спикера ГД Ивана Мельникова, решено провести в среду сразу после утверждения повестки, чтобы документ успел попасть на заседание Совета Федерации.

Документ освобождает от уплаты НДФЛ доходы в денежной и натуральной формах, а также в виде материальной выгоды (например, при списании долга). Льготой смогут воспользоваться те, кто пострадал от терактов, стихийных бедствий или от других чрезвычайных обстоятельств.

Налогом не будут облагаться и доходы, полученные в качестве платы за наем пострадавшими жилых помещений. Но только в пределах сумм, полученных на эти цели из федерального или местного бюджета.

В случае принятия закон вступит в силу со дня официального опубликования и будет действовать "задним числом" - с 1 января 2019 года.

"Законопроект был разработан во исполнение поручения президента РФ Владимира Путина, которое он дал после встречи с жителями Иркутской области, пострадавшими от наводнений", - ранее заявил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. "Несправедливо, когда люди, которые пострадали от стихийных бедствий, потеряв свое единственное жилье, вынуждены платить налог со средств, полученных в качестве компенсации", - считает он.

"Важно, что закон будет иметь "обратную силу", и налоговые льготы коснутся тех, кто пострадал от различных природных бедствий с начала 2019 года, а не только семей, привычную жизнь которых нарушили недавнее наводнение в Иркутской области и лесные пожары в Сибири", - подчеркнул председатель Госдумы.

Наливайкам в домах поставят заслон

Госдума приняла в первом чтении резонансный законопроект об ограничении продажи алкоголя в кафе и барах, расположенных в жилых домах. Поправки в закон относительно заведений, получивших названия "наливайки", были инициированы группой депутатов "Единой России". Предлагается запретить продажу спиртного на розлив в подобных точках, если минимальная площадь, отведенная под зал, не превышает 20 квадратных метров.

Как отметил один из авторов инициативы "единоросс" Ильдар Гильмутдинов, до 2017 года у регионов было право вводить подобные ограничения, но затем его отменили на федеральном уровне в интересах малого бизнеса. Тогда 76 субъектов РФ приняли местные законы об ограничениях продажи алкоголя в жилых домах. В итоге, например, в Татарстане, на 25% сократилось количество жалоб на нарушение тишины и преступлений "по пьянке", на 51% снизился процент алкогольных отравлений. После отмены ограничений в Госдуму поступило около десятка инициатив в пользу необходимости вернуть регионам право регулировать продажу спиртного в жилых домах.

Относительно главной идеи законопроекта серьезных разногласий не возникло. При этом зампред Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции Александр Хинштейн подчеркнул, что законопроект не направлен против малого бизнеса, он призвал бороться с псевдообщепитом, где не кормят, а поят посетителей или даже продают спиртное в нераспечатанной таре в нарушение федерального законодательства.

Больше всего споров вызвало предложение об ограничении по площади питейных заведений. По мнению Ильдара Гильмутдинова, 20 кв. метров - это минимум, ниже которого организация полноценного кафе невозможна. В ЛДПР сочли ограничение недостаточно жестким - по мнению депутата Александра Шерина, этот показатель должен составлять 100 кв. м по всей стране. В итоге документ был принят в первом чтении при двух воздержавшихся.

Ко второму чтению будут подготовлены поправки. В частности, будет проработано понятие "прилегающая территория", возможно, депутаты предложат запретить открывать подобные точки питания с выходом в сторону детской площадки.

С браконьеров спросят строже

Ответственность за незаконную добычу краснокнижных животных усилена - соответствующие поправки в 258-ю статью Уголовного кодекса РФ приняла во вторник Госдума в окончательном, третьем чтении.

Изменения в закон ужесточают уголовную ответственность для браконьеров. Как отмечал ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин, "незаконная добыча особо ценных краснокнижных животных и рыб будет расцениваться как преступление средней тяжести и тяжкое, а максимальные сроки наказания за него возрастут до 8 лет лишения свободы".

Теперь за незаконную добычу, содержание, приобретение, хранение, перевозку, пересылку и продажу особо ценных диких животных и водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу России и (или) охраняемым международными договорами, ответственность составит четыре года принудительных работ или такой же срок лишения свободы (вместо прежних трех лет).

Должностные лица, виновные в незаконной добыче и обороте краснокнижных животных, а также те, кто ведет преступный промысел с использованием интернет-ресурсов, сядут на шесть лет вместо пяти. А браконьеры, действующие в составе группы, - на срок от пяти до восьми лет.

По такому же принципу ужесточается ответственность за незаконные приобретение или продажу особо ценных диких зверей и рыб. В отношении этих преступлений впервые вводится ответственность не только для организованных банд браконьеров, но и для группы лиц, действующих по предварительному сговору.

Новые нормы УК РФ "позволят более эффективно расследовать преступления, когда ради наживы или развлечения уничтожают редчайших животных, находящихся на грани исчезновения, - например, снежного барса или амурского тигра", считает Вячеслав Володин. Он напомнил, что с 2015 по 2017 год было зарегистрировано 3,5 тысячи преступлений, связанных с охотой на особо ценных животных. "Для сравнения - в настоящее время в России насчитывается менее 600 особей амурских тигров",- сказал спикер. "Законопроект позволит защитить и сохранить уникальную фауну нашей страны", - заключил он.