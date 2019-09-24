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24.09.2019 19:30
Рубрика: Власть

Ждите инспектора

Проверки объектов социальной сферы станут ежегодными
Текст: Тимофей Борисов
Российская газета - Федеральный выпуск № 214(7972)
Планируется, что противопожарные инспекторы станут частыми гостями в школах, детских садах, лагерях отдыха и на других объектах, предоставляющих социальные услуги. Об этих мерах замглавы МЧС России Игорь Кобзев накануне доложил на заседании Правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

По словам замминистра, подготовлено постановление правительства РФ, где эти здания и постройки отнесены к категории "чрезвычайно высокого риска". Частично изменятся требования противопожарной безопасности, особенно в больших торгово-развлекательных центрах.

МЧС увеличило зарплаты пожарных вдвое

Чтобы снизить смертность на пожарах, и особенно детскую, со спасателями придется ближе познакомиться и многодетным семьям. Несколько лет назад, прежде всего в регионах с большим количеством ветхого жилья, местные власти начали программу оборудования квартир и домов, где проживают многодетные семьи, современными системами пожарной сигнализации и оповещения. Но несмотря на то, что для родителей она бесплатная, инспекторы порой сталкивались с тем, что некоторые семьи были не в восторге от непредвиденного ремонта. Теперь же на время, пока дома таких семей приводят в пожаробезопасное состояние, их временно начали переселять в другое жилье.

В МЧС обеспокоены и противопожарным состоянием объектов образования. Статистика тут невеселая. В школах только за 8 месяцев этого года зарегистрировано более двух сотен пожаров. Типичные нарушения требований пожарной безопасности связаны с отсутствием или неисправностью автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и противопожарного водоснабжения, а также неудовлетворительным состоянием путей эвакуации.

В школах за 8 месяцев зарегистрировано более двухсот пожаров, в том числе из-за неисправной сигнализации

Тут резерв простой. Как можно чаще и регулярнее проводить с учениками специальные занятия по комплексной безопасности и практические тренировки по эвакуации.

Но сказать проще, чем сделать. Это касается, кстати, всего комплекса намеченных мер. У МЧС не хватает инспекторов, и пока сложно сказать, кто именно будет проводить все эти проверки и тренинги, которые станут ежегодными и постоянными.

Власть Безопасность Спецслужбы Правительство МЧС
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