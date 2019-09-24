Проверки объектов социальной сферы станут ежегодными

По словам замминистра, подготовлено постановление правительства РФ, где эти здания и постройки отнесены к категории "чрезвычайно высокого риска". Частично изменятся требования противопожарной безопасности, особенно в больших торгово-развлекательных центрах.
Чтобы снизить смертность на пожарах, и особенно детскую, со спасателями придется ближе познакомиться и многодетным семьям. Несколько лет назад, прежде всего в регионах с большим количеством ветхого жилья, местные власти начали программу оборудования квартир и домов, где проживают многодетные семьи, современными системами пожарной сигнализации и оповещения. Но несмотря на то, что для родителей она бесплатная, инспекторы порой сталкивались с тем, что некоторые семьи были не в восторге от непредвиденного ремонта. Теперь же на время, пока дома таких семей приводят в пожаробезопасное состояние, их временно начали переселять в другое жилье.
В МЧС обеспокоены и противопожарным состоянием объектов образования. Статистика тут невеселая. В школах только за 8 месяцев этого года зарегистрировано более двух сотен пожаров. Типичные нарушения требований пожарной безопасности связаны с отсутствием или неисправностью автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и противопожарного водоснабжения, а также неудовлетворительным состоянием путей эвакуации.
Тут резерв простой. Как можно чаще и регулярнее проводить с учениками специальные занятия по комплексной безопасности и практические тренировки по эвакуации.
Но сказать проще, чем сделать. Это касается, кстати, всего комплекса намеченных мер. У МЧС не хватает инспекторов, и пока сложно сказать, кто именно будет проводить все эти проверки и тренинги, которые станут ежегодными и постоянными.