Путин призвал ЦБ следить за переходом застройщиков на эскроу-счета

Президент России призвал местные и региональные власти подключиться к процессу перехода строительной отрасли на новое финансирование - эскроу-счета. О том, как происходит взаимодействие банков и застройщиков, шла речь на встрече главы государства с председателем Центробанка.

"Мы постоянно занимаемся этим в последнее время. Сейчас уже практика, видимо, какая-то сложилась", - заметил Владимир Путин. "Процесс, конечно, идет не просто, не без проблем, но в целом такой переход, мы все понимаем, необходим, - сказала Эльвира Набиуллина. - И так как он достаточно сложный, мы постоянно его сопровождаем".

"Сейчас у нас имеют право работать по новой схеме с привлечением эскроу-счетов и проектного финансирования 95 уполномоченных банков, - сообщила глава ЦБ и добавила: - Они имеют право, но не все из них хотят. К сожалению, хотят 39 банков". "Мы ежемесячно на сайте публикуем информацию для застройщиков, чтобы они знали, какие банки готовы работать. Вместе с Минстроем, с "ДОМ.РФ" приготовили рекомендации о процедурах взаимодействия застройщиков и банков", - сказала она.

"К сожалению, ни у банков, ни у застройщиков нет достаточного опыта работы по новой схеме, потому что 80 процентов застройщиков практически не пользовались до этого кредитами банков - им нужно учиться", - продолжила Набиуллина. На начало месяца где-то из 120 млн квадратных метров строящегося жилья порядка 57 процентов достроят по старой схеме, 14 процентов предусмотрели переход на эскроу-счета и около 30 процентов не определились, как финансироваться.

"Это, конечно, требует особого фокуса и особого внимания", - считает глава ЦБ. "Для нас очень важно, чтобы они подали заявки (если они не могут по старой схеме) в банки. Банки их вовремя рассмотрели бы, потому что пока, к сожалению, процедура рассмотрения этих заявок, сроки выше рекомендуемых нами. Мы рекомендовали 45 дней на рассмотрение, чтобы появилась определенность", - пояснила она.

"У банков в этом смысле тоже недостаточно информации", - заметил Владимир Путин. "Да, у них недостаточно информации и компетенций, по ходу дела выстраивают. Сейчас где-то средний срок рассмотрения, к сожалению, около 67 дней, - сказала Набиуллина. - Мы анализируем причины такого замедления сроков и причины отказов". Мониторинг идет каждую неделю, и 58 процентов отказов в предоставлении кредитов по новой схеме - отказ клиентов. Застройщики часто подают заявки в несколько банков и выбирают тот, где условия лучше. Но есть отказы (42 проц) из-за нехватки документов, например, разрешительной документации - это должны делать муниципалитеты. И 30 проц отказов связано с недостаточной финансовой устойчивостью застройщика.

"Мы видим, что привлекаются деньги на счета эскроу, сейчас около 35 млрд рублей. И уже заключено более 340 кредитных договоров на сумму больше 300 млрд рублей на кредитование застройщиков", - рассказала глава ЦБ. Идут постоянные селекторные совещания, решаются проблемы, чтобы была ясность для застройщиков, кто сможет получить кредитование, а кто не сможет и строительство будут продолжать более эффективные застройщики. Отдельная проблема с малыми городами: заявки в основном идут в крупных городах, в крупные банки. "И здесь, конечно, крупные застройщики с большой филиальной сетью, что называется должны подхватить", - сказала Набиуллина. "Особенно в малых городах проблема, почему банки отказывают по финансовым причинам: большие затраты для застройщиков по обустройству инфраструктуры, это все ложится бременем на проекты", - пояснила она.

"Местные власти, региональные власти должны подключаться, потому что инфраструктура, прежде всего социальная инфраструктура - это их забота", - заметил Путин. "Потому что иначе этот проект делается нерентабельным и для банков", - добавила председатель Центробанка.

"Поэтому процесс идет не без проблем, но, на наш взгляд, во-первых, мы уже видим, что это повышает прозрачность строительной отрасли, и понятно, какие финансовые потоки. И главное, конечно, это защищает права людей, дольщиков. И это более цивилизованный способ", - заключила Набиуллина.

Президент попросил внимательно за этим наблюдать. "Потому что очень важно своевременно скоординировать эту работу: финансовые учреждения с одной стороны, застройщик со второй, местные власти, которые должны поработать над этой инфраструктурой, региональные должны поддержать. И федеральное правительство тоже", - сказал он. "Мы с ними очень активно сотрудничаем", - заверила Набиуллина. "Потому что нужно поддержать регионы с точки зрения финансовой обеспеченности для решения всех этих вопросов, если у них самих силенок не хватает", - заявил Путин.

Президент также поинтересовался оценкой ситуации в финансовой сфере и макроэкономике. "В целом банковская система устойчива, достаточный капитал, достаточная ликвидность, может наращивать кредитование, поддерживать экономический рост", - сообщила глава ЦБ. Кредиты экономике за первые 8 месяцев в годовом выражении выросли на 9,8 процента. И это не только потребительские кредиты, но и реального сектора, предприятий. "Сейчас темпы роста - 5 процентов. И в целом кредитование поддерживает экономику. С точки зрения макроэкономической стабильности, инфляция сейчас достаточно близка к нашему целевому уровню", - оценила Набиуллина.