Путин заявил об успехах российских атомщиков

Создание вооружения нового поколения президент назвал одним из несомненных успехов современной атомной отрасли. Приветствие главы государства зачитал первый замглавы кремлевской администрации, председатель набсовета "Росатома" Сергей Кириенко на торжественном мероприятии, посвященном Дню работника атомной промышленности.

Владимир Путин отметил, что в отрасли всегда работали "настоящие профессионалы, мужественные, увлеченные избранным делом люди". "Во многом благодаря их напряженному творческому труду, ярким, прорывным достижениям и успехам был создан потенциал отрасли, открылись уникальные возможности для освоения космоса и арктических широт, эффективного развития энергетики, науки, здравоохранения", - отметил он.

"Важно, чтобы это богатейшее интеллектуальное технологическое наследие и поистине неисчерпаемые эволюционные возможности атомной отрасли были в полной мере задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, укрепления конкурентоспособности России на глобальных рынках", - заявил президент.

В числе успехов современных атомщиков - создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, развитие атомной генерации по новейшим требованиям безопасности, разработка реакторов на быстрых нейтронах, завершение строительства первой в мире плавучей атомной теплоэлектростанции, вклад в развитие цифровизации, перечислил глава государства.