Развитие торговли duty free обсуждалось на совещании у Лукашенко

"Мы законодательно определили основные требования к этим магазинам и развиваем этот вид деятельности. С 2014 года количество таких магазинов в стране увеличилось в три раза. Это около 70 объектов, три из которых открыты не только для выезжающих, но и для прибывающих пассажиров. Подписан указ и о беспошлинной торговле на бортах воздушных судов авиакомпании "Белавиа", - сообщил президент.

Несмотря на освобождение от таможенных пошлин, такие магазины приносят в бюджет определенные денежные средства, в том числе и валютную выручку. Растет удельный вес товаров отечественного производства", - уточнил Лукашенко.

Он констатировал, что прежде всего беспошлинная торговля выгодна тем, что ряд импортных и отечественных товаров там дешевле, чем в обычных магазинах. "А какое влияние этот вид торговли оказывает на производителей аналогичных белорусских товаров и на торговую сеть - там, где нет льгот определенных и так далее?" - поинтересовался оратор.

Перспективы в данной сфере, как его убеждают заинтересованные лица, не исчерпаны, и есть еще предложения по развитию этой сети. "Но к принятию новых решений надо подходить взвешенно - оценить последствия, а также возможные риски", - полагает глава государства.

В этой связи он поинтересовался у первого вице-премьера Александра Турчина, каким правительство видит развитие этого вида торговли. "Мне надо четко уяснить, что делать с документами, которые вы вносите на мое рассмотрение. А они касаются расширения сети. Мы договаривались, что пройдет определенное время и мы проанализируем, какое счастье нам подарили эти 70 магазинов", - не без улыбки добавил Лукашенко.