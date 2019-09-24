В регионах Центральной России выросло число судебных тяжб, связанных с дележом наделов. Пустующие земли активно вводят в сельхозоборот. При этом битвы за наделы, предназначенные для строительства жилья и ведения бизнеса, приобретают весьма необычные формы. О том, как тяжбы землевладельцев отражаются на ситуации в Костромской области, разбиралась корреспондент "РГ".

Десять лет за дом-фантом

Шестнадцатого сентября в Свердловском суде Костромы началось рассмотрение резонансного уголовного дела. Речь идет о мошенничестве при оформлении в собственность участков под коттеджами, которых в реальности никогда не существовало.

На скамью подсудимых по делу о "дома-фантомах" попала 33-летняя жительница областного центра. В течение нескольких лет она работала кадастровым инженером в частной фирме. По версии следствия, свои знания злоумышленница направила на разработку преступной схемы получения земли в собственность по цене в десятки раз ниже рыночной.

Как рассказали в региональном УМВД, первым шагом было искусственное завышение цены при проведении аукционов на право заключения договора аренды земли. Выиграв аукционы, злоумышленница мгновенно оформляла разрешительную документацию на строительство и ставила "виртуальные дома" либо строения из фанеры на регистрационный учет как капитальные здания. После этого хозяйка "домов-фантомов" подавала заявку на право законного выкупа участка в собственность по цене, составляющей всего лишь три процента от его реальной стоимости.

По данным следствия, только в 2017 году костромичка успела оформить как минимум три незаконные сделки. На себя и на одного из своих клиентов она перевела земельные участки в престижном Костромском районе общей площадью 26 соток всего за 19 тысяч рублей. Таким образом, вместо 24000 рублей одна сотка земли обходилась ей в 730.

Злоумышленница ставила на регистрационный учет "виртуальные дома" либо строения из фанеры

- Следствие полагает, что средний ущерб бюджету от оформления каждого участка составил порядка 1,6 миллиона рублей, - рассказал корреспонденту "РГ" представитель регионального УМВД Александр Дугарев.

Вывести энергичную землевладелицу на чистую воду удалось благодаря совместным разработкам сотрудников управлений двух региональных ведомств - МВД и ФСБ. Против женщины возбудили уголовное дело о мошенничестве по части 4 статьи 159 УК РФ.

Как уточнили в полиции, на протяжении всего периода расследования подозреваемая категорически отрицала свою вину. "Она заявляла следователям, что на момент проведения кадастровых работ она своими глазами видела на земельных участках капитальные жилые дома", - рассказали в полиции.

Если вину подозреваемой удастся доказать, ей грозит до десяти лет заключения и штраф до миллиона рублей. Сейчас эксперты проверяют законность всех сделок, проведенных с ее участием. Не исключено, что все они могут быть признаны недействительными.

Поплатился креслом

Стремление получить землю по бросовым ценам нередко ставит крест на карьере высокопоставленных чиновников. Так, в марте 2018 года суд вынес обвинительный приговор бывшему главе Антроповского муниципального района Костромской области, которого уличили в незаконной помощи бизнесу собственного сына. Как рассказали в региональном Следственном управлении СКР, в 2013 году глава района предоставил своему сыну "незаконные преимущества при заключении договора купли-продажи земельного участка". Земельный надел кадастровой стоимостью свыше 700 тысяч рублей и площадью более 3,6 тысячи квадратных метров был продан без проведения торгов всего за 106 тысяч рублей. В результате бюджет недосчитался как минимум 600 тысяч рублей. Кроме этого, чиновника уличили в незаконной торговле лесом в интересах фирмы сына.

Когда о злоупотреблениях в Антроповском районе стало известно, против чиновника возбудили дело по части 2 статьи 285 Уголовного кодекса ("Злоупотребление должностными полномочиями, совершенное главой органа местного самоуправления"). После этого по ходатайству следствия суд отстранил главу муниципалитета от работы. В декабре 2016 года он официально сложил с себя полномочия, после чего 9 апреля в районе прошли выборы, на которых победил приехавший из Костромы новый руководитель.

В 2018 году суд приговорил экс-главу района к трем годам заключения условно и на тот же срок запретил ему занимать руководящие должности в государственных и муниципальных органах власти. Что касается незаконно проданной за бесценок земли, то она по требованию прокуратуры была возвращена в собственность муниципалитета.

Бревно в глазу

В 2019 году жалобы на возможные махинации с землей начали поступать из соседнего Парфеньевского района Костромской области, где администрация района передала без торгов земельный участок частной фирме.

- В начале этого года наша организация подавала в администрацию заявку на проведение торгов по соседствующему с нашим участку земли, однако в назначении аукциона нам отказали, - сообщил в обращении в "РГ" предприниматель Роман Шевелев. - Вместо этого землю отдали другим лицам, причем без всяких торгов. Нам заявили, что причина - наличие на земле объекта недвижимости, а именно - железнодорожного тупика. Но когда мы изучили детали сделки, то выяснилось, что правоустанавливающие документы на этот "объект недвижимости" в Росреестре отсутствуют. Когда я придал ситуацию огласке, начались неприятности: на участке, находящемся у меня в аренде в непосредственной близости от спорного тупика, неизвестные свалили лесоматериалы. Я обратился в администрацию района с жалобой на самозахват земли, попросил установить владельца сваленной древесины и принять меры. Но вместо того, чтобы разобраться в ситуации и найти виновных в захламлении земли, за чужой лес оштрафовали самого заявителя - то есть, меня!

Глава района в обход закона помог сыну приобрести участок

Редакция "РГ" обратилась с официальным запросом в прокуратуру области и в администрацию Парфеньевского муниципального района.

"Прокурором Парфеньевского района главе администрации Парфеньевского района внесено представление об устранении нарушений ст. 39.16, 39.20 Земельного кодекса РФ при отказе в предоставлении ООО "Древторг" в аренду земельного участка с кадастровым номером 44:17:030126:93.,- говорится в ответе и.о. начальника отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции прокуратуры Костромской области- Натальи Кунтыш. - По результатам рассмотрения представления органом местного самоуправления в ООО "Древторг" направлен проект договора аренды земельного участка. В последующем, по заявлению ООО "Древторг" названный земельный участок передан организации по договору купли-продажи от 28.05.2019 без проведения торгов в соответствии со ст. 39.1-39.3 Земельного кодекса РФ в связи с тем, что на нем расположен объект недвижимости, принадлежащий юридическому лицу на праве собственности. Оснований для принятия иных мер реагирования не имеется".

- Заявление по поводу складирования леса поступало и к нам, и в администрацию области, - сообщила Надежда Маланина, главный специалист отдела экономики, имущественных и земельных отношений администрации Парфеньевского муниципального района. - Что касается земли вокруг железнодорожной ветки, то ее предприниматели без торгов получили законно, так как ветка у них в собственности. По заявлению о складировании леса вдоль дороги мы провели обследование и направили запрос руководителю предприятия, который, как мы предполагаем, складирует лес на данной территории. Но ответа от него пока не получили. Проведение же внеплановой проверки по этому поводу нам не согласовала прокуратура. Заявителя Шевелева администрация района не штрафовала - во всяком случае, мне о наложении штрафа ничего не известно. Возможно, это была полиция или надзорные органы. У нас таких полномочий нет.

А как у соседей

В последние годы в Ивановской области активно вводят в оборот неиспользуемые сельхозземли. По данным департамента сельского хозяйства и продовольствия, к началу сентября удалось обработать 2,5 тысячи гектаров пашни из запланированных на этот год 6 тысяч гектаров. Работа будет продолжаться вплоть до начала зимы. Возвращением пустующей пашни в оборот занимаются более 40 сельхозпредприятий и фермерских хозяйств в 14 районах области. Самые большие площади - в Юрьевецком и Лухском районах, в этом году там введут порядка 1000 и 700 гектаров соответственно.

-В планах на следующий год - ввести в оборот порядка 8 тысяч гектаров неиспользуемых сельхозземель. Инвестиционная активность в регионе растет, и представители бизнеса, которые приходят к нам, прежде всего обращают внимание на свободные участки, большая часть которых давно не обрабатывалась. Это и муниципальные, и частные земли. Соответственно, такая форма господдержки как субсидия на вовлечение в оборот неиспользуемых земель будет востребована, - подчеркнул директор профильного департамента Денис Черкесов.

До конца 2025 года в регионе предстоит ввести в сельскохозяйственный оборот порядка 150 тысяч гектаров неиспользуемой пашни. Соответствующая программа господдержкой реализуется в регионе с 2018 года - в прошлом году введено 3,4 тысячи гектаров. Субсидии предоставляются в размере 30 процентов от фактических затрат. Для получения субсидий сельхозтоваропроизводители должны провести культуртехнические работы, необходимые для приведения земельного участка в состояние, пригодное для возделывания сельскохозяйственных культур.