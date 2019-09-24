Делегация Калуги побывала в Зуле

Калужская делегация, в состав которой вошли Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов, заместитель Городского Головы Юрий Моисеев и начальник управления культуры Яна Васина, посетила город Зуль в рамках празднования 50-летия побратимских отношений.

Калужане ознакомились с опытом работы органов местного самоуправления города-побратима и приняли участие в ряде мероприятий, посвященных юбилею побратимских связей.

- Дружба и сотрудничество между Калугой и Зулем продолжаются уже на протяжении 50 лет, - подчеркнул Александр Иванов, - за эти годы в наших двусторонних отношениях произошло немало позитивных изменений, наши побратимские отношения вышли на новый, более высокий и конструктивный уровень. Мы сделаем все возможное, чтобы и последующие 50 лет дружеских отношений между нашими городами прошли ярко, насыщенно, познавательно и взаимовыгодно для обеих сторон.

Обер-бургомистр Зуля Андре Кнапп в свою очередь также отметил важность развития отношений между нашими городами.

Между Калугой и Зулем активно развивается сотрудничество в сфере культуры и образования: в конце июня 15 учащихся гимназии имени Фридриха Кенига посетили Калугу, в период с 24 по 30 октября 15 школьников из Калуги посетят город Зуль, в апреле текущего года в Калуге прошла выставка работ художницы Габриэлы Юст, в ноябре в Инновационном культурном центре планируется проведение фотовыставки, посвященной 50-летию побратимства.

Стороны высказали намерение и дальше развивать сотрудничество и укреплять партнерские связи.

Были достигнуты договоренности об установлении прямых контактов между органами местного самоуправления Калуги и Зуля, осуществлении обмена официальными делегациями и специалистами по различным направлениям сотрудничества, обмене опытом в вопросах экономики, финансов, социальной политики, внедрения IT-технологий, сохранения культурного и исторического наследия. Планируется развитие всесторонних контактов в сфере культуры, образования и спорта, проведение молодежного обмена, организация гастролей, музейных выставок, а также установление прямых связей между творческими коллективами Калуги и Зуля.

На торжественном собрании концертную программу представил калужский творческий коллектив "Образ", выступление которого было тепло встречено зрителями.