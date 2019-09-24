Долги по зарплате можно будет взыскать с работодателя, не обращаясь в суд. Это даст возможность людям быстрее получить причитающиеся им деньги. Но эта упрощенная форма может быть использована, если зарплата была начислена и зафиксирована в платежных документах. Если же работодатель нигде ее не учел, суда ему не избежать.

Это новшество разработало правительство РФ и одобрил комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции. Суть законопроекта подразумевает следующую процедуру. При невыплате заработной платы работник обращается в Государственную инспекцию труда, которая выписывает работодателю-должнику предписание об устранении нарушений. Как объясняет адвокат, руководитель практики трудового права МКА "Солдаткин, Зеленая и Партнеры" Ксения Михайличенко, "если в течение 30 дней работодатель заработную плату так и не выплачивает, инспектор ГИТ имеет право сформировать исполнительный лист и направить его в службу судебных приставов для исполнения".

По мнению спикера нижней палаты Вячеслава Володина, законопроект позволит людям быстрее получить положенные им выплаты. По его словам, обращение работников в суд требует времени и денег на оплату юристов.

Закон может быть принят Думой до конца этого года. При этом он не исключает для работника при его желании обращения в суд.

По данным Росстата, на 1 сентября 2019 года предприятия среднего и крупного бизнеса задолжали 40 тысячам работников 2,6 миллиарда рублей. 49% этой просрочки образовалось в 2019 году, 23% - не выплачены еще за 2018 год, и 27% долгов тянутся с 2017 года и ранее.

Чаще всего зарплату задерживают в сфере обрабатывающей промышленности, на втором месте строительство, сельское хозяйство. Реже всего задерживают на транспортных предприятиях и в нефтегазовой отрасли.

Самая проблемная тройка регионов-должников: Москва (252,6 млн руб. долгов), Кемеровская область (165,3 млн руб.) и Хабаровский край (144,2 млн руб.).

Однако новый законопроект не снимает все проблемы с невыплатой долгов по зарплате. На сегодняшний день у Государственной инспекции труда нет права рассматривать индивидуальные трудовые споры. ГИТ может выдавать исполнительные листы только по суммам начисленной, но не выплаченной заработной платы. Обычно если работодатель не выплачивает заработную плату, руководствуясь не интересами трудового коллектива, а своими собственными, ссылаясь на "нехватку денежных средств", то он не фиксирует ее в платежных документах. И в этом случае возникает индивидуальный трудовой спор, который может быть рассмотрен только в суде. "Поэтому, скорее всего, упрощенной процедурой смогут воспользоваться не все", - подчеркивает Ксения Михайличенко.

Юристы советуют работникам самим контролировать фиксацию своей заработной платы.

На 1 сентября предприятия среднего и крупного бизнеса задолжали 40 тысячам работников 2,6 миллиарда рублей.