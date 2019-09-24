В Москве бесплатную прививку против гриппа уже сделали более 700 тысяч человек, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения.

Вакцинация стартовала в столице около месяца назад. Привиться горожане могут не только в поликлиниках, но и в парковых павильонах, флагманских центрах госуслуг "Мои документы", у станций метро и МЦК. Всего открыто 65 передвижных пунктов. Список можно посмотреть на портале mos.ru и на сайте депздрава. Прививку делают бесплатно. Нужны лишь паспорт и 10-15 минут свободного времени. Врачи осмотрят пациента, измерят температуру и артериальное давление. Дети до 18 лет могут пройти вакцинацию только в поликлиниках, детсадах и школах.

Тянуть с прививкой медики не рекомендуют, поскольку иммунитету нужно время, чтобы выработать защиту. Важна и профилактика. Например, не стоит контактировать с больными и появляться в людных местах. Еще нужно мыть руки, проветривать помещения, есть фрукты и ягоды с витамином С. Если болезнь все-таки настигла ваших близких, пора пить противовирусные препараты. Главное - не ударяться в самолечение. Иначе неизбежны осложнения. В группе риска - дети в возрасте до шести лет, беременные женщины, люди старше 60 лет и с хроническими болячками.

Конкретно

Где можно сделать прививку от гриппа?

- до конца сентября в павильонах "Здоровая Москва": ежедневно с 8.00 до 22.00;

- до конца ноября в поликлиниках: в детских - с 8.00 до 20.00 (будни), с 9.00 до 15.00 (суббота); во взрослых - с 8.00 до 20.00 (будни), с 9.00 до 18.00 (суббота), с 9.00 до 16.00 (воскресенье);

- до 1 ноября включительно у станций метро и МЦК: с 8.00 до 20.00 (будни), с 9.00 до 18.00 (суббота), с 9.00 до 16.00 (воскресенье).

- до 1 ноября включительно во флагманских центрах "Мои документы": ежедневно с 10.00 до 22.00.