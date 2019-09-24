Новости

При взрыве бензовоза пострадали полсотни жителей столицы Мали 00:17
Головин провел лучший матч за "Монако": команда одержала первую победу 00:07
В ЮАР сыну принца принца Гарри и Меган Маркл дали новое имя 24.09.2019
Россия не планирует расширять список поставщиков газа на Украину 24.09.2019
Савченко: Украине лучше отказаться от финансовой помощи США 24.09.2019
Береговая охрана США задержала в Тихом океане подлодку с 5,5 тонны кокаина 24.09.2019
Президент РФС уверен, что финал ЛЧ в Петербурге станет лучшим в истории 24.09.2019
МЧС ликвидирует более 500 своих учреждений 24.09.2019
Суд в Германии признал похмелье болезнью 24.09.2019
Пять человек пострадали в результате землетрясения в Иране 24.09.2019
Открытие на невидимой стороне Луны опровергло общепринятую теорию 24.09.2019
Россияне стали реже покупать роскошные автомобили 24.09.2019
СМИ: В Киеве все-таки проверят деятельность сына Байдена 24.09.2019
Жительница Пскова подарила новорожденную дочь через интернет 24.09.2019
Путин заявил об успехах российских атомщиков 24.09.2019
Фильм "Дылда" представит Россию на "Оскаре" 24.09.2019
Французскую компанию обвинили в сотнях смертей из-за лекарства от диабета 24.09.2019
Президента банка "Прайм Финанс" обвинили в хищении 267 млн рублей 24.09.2019
Трамп потребовал от Ирана сменить политику для отмены санкций 24.09.2019
Фильмы с Брэдом Питом и Шайа Ла Бафом - на фестивале "Амфест" 24.09.2019
Минкульт предложил ограничить доступ китайских туристов в Царское село 24.09.2019
СМИ сообщили о выдаче немецких виз обладателям российских паспортов в Донбассе 24.09.2019
В Сети появился официальный трейлер продолжения "Во все тяжкие" 24.09.2019
Nissan официально представил новый Patrol в стране шейхов 24.09.2019
"Почта России" сэкономит 1 млрд рублей за счет повышения энергоэффективности 24.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
24.09.2019 23:58
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

20 с плюсом

В среду тепло придет во все дома столицы
Текст: Ирина Огилько
Российская газета - Столичный выпуск № 214(7972)
К вечеру среды во всех домах столицы будет включено отопление, пообещал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В столице погода давно стоит не летняя, а на севере и западе в минувшие выходные уже был замечен первый снег. По ночам температура воздуха опускается почти до нуля. Городские власти с 20 сентября разрешили подачу тепла в социальные учреждения. Как рассказал "РГ" руководитель центрального диспетчерского управления Московской объединенной энергетической компании Валерий Маслов, к отоплению подключены все детские сады, школы и больницы. Идет активный пуск тепла в жилые дома. Самыми последними, как обычно, подключаются объекты промышленности, офисы, магазины.

Фото: koldunova / iStock
В городах Центральной России начали включать отопление

По словам Маслова, подключение отопления - сложный процесс, который требует настройки и проверки работ внутридомовых систем. Этими работами занимаются управляющие компании, при необходимости привлекая для решения проблем специалистов МОЭК.

Напомним, что подготовка к отопительному периоду началась весной. В полном объеме были проведены гидравлические испытания на объектах топливно-энергетического хозяйства и в более чем 70 строениях города. Накоплены необходимые запасы резервного топлива: 369,8 тысячи тонн мазута, 476,5 тысячи тонн угля, 25,7 тысячи тонн дизельного топлива. Этот резерв позволит стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом даже при экстремальных значениях, если температура на улице упадет до минус 30-40 градусов.

Как пояснили "РГ" в комплексе городского хозяйства, если долгосрочные прогнозы оправдаются и в столицу вернется теплая погода, МОЭК снизит температуру подачи горячей воды в радиаторы домов, чтобы избежать перетопа. Ведь нормальная температура воздуха в квартирах и офисах не должна выходить за рамки 18-22 градусов тепла.

Напомним, что в прошлом году отопление включили 25 сентября, а самое позднее включение отопления было в 2015-м, когда батареи потеплели лишь 4 октября.

Кстати

"Горячие линии" по вопросам отопления в Москве:

Круглосуточная городская линия: 8 (800) 100-23-29.

Единая диспетчерская служба ЖКХ Москвы: 8 (495) 539-53-53.

"Горячая линия" МОЭК: 8 (495) 539-59-59.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Столица ЦФО Москва Отопительный сезон в России
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Песков сравнил последствия для нарушителей на митингах в РФ и США
Косачев: Отказ в визах не должен сойти Вашингтону с рук
В России могут ужесточить требования к продаже алкоголя
Минобороны опровергло обвинения Эстонии в нарушении ее границ
Трамп рассказал, до каких пор будет задерживать помощь Киеву