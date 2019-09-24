К вечеру среды во всех домах столицы будет включено отопление, пообещал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

В столице погода давно стоит не летняя, а на севере и западе в минувшие выходные уже был замечен первый снег. По ночам температура воздуха опускается почти до нуля. Городские власти с 20 сентября разрешили подачу тепла в социальные учреждения. Как рассказал "РГ" руководитель центрального диспетчерского управления Московской объединенной энергетической компании Валерий Маслов, к отоплению подключены все детские сады, школы и больницы. Идет активный пуск тепла в жилые дома. Самыми последними, как обычно, подключаются объекты промышленности, офисы, магазины.

По словам Маслова, подключение отопления - сложный процесс, который требует настройки и проверки работ внутридомовых систем. Этими работами занимаются управляющие компании, при необходимости привлекая для решения проблем специалистов МОЭК.

Напомним, что подготовка к отопительному периоду началась весной. В полном объеме были проведены гидравлические испытания на объектах топливно-энергетического хозяйства и в более чем 70 строениях города. Накоплены необходимые запасы резервного топлива: 369,8 тысячи тонн мазута, 476,5 тысячи тонн угля, 25,7 тысячи тонн дизельного топлива. Этот резерв позволит стабильно и бесперебойно обеспечивать потребителей теплом даже при экстремальных значениях, если температура на улице упадет до минус 30-40 градусов.

Как пояснили "РГ" в комплексе городского хозяйства, если долгосрочные прогнозы оправдаются и в столицу вернется теплая погода, МОЭК снизит температуру подачи горячей воды в радиаторы домов, чтобы избежать перетопа. Ведь нормальная температура воздуха в квартирах и офисах не должна выходить за рамки 18-22 градусов тепла.

Напомним, что в прошлом году отопление включили 25 сентября, а самое позднее включение отопления было в 2015-м, когда батареи потеплели лишь 4 октября.

Кстати

"Горячие линии" по вопросам отопления в Москве:

Круглосуточная городская линия: 8 (800) 100-23-29.

Единая диспетчерская служба ЖКХ Москвы: 8 (495) 539-53-53.

"Горячая линия" МОЭК: 8 (495) 539-59-59.