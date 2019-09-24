Еду по Киевскому шоссе. В Балабаново вижу указатель "Музей мусора Му-Му. 11 километров". Заинтриговало - повернул налево.

Ничего особенного от этого "му-му" не жду, гадаю: а что увижу? Скорее всего, мне покажут мусор, разложенный по видам, а рядом назидательные тексты и лозунги типа "Береги природу, Мать нашу!". Похожие мысли, скорее всего, и у других, кто клюнул на указатель, позже я прочитаю в книге отзывов: "Думал, что посещение музея - потерянное время. Вышли из него в полном восторге и дети, и мы!". И у меня то, что увидел в музее мусора, вызвало восторг и восхищение. Восторг от изумительной фантазии художников, восхищение от креативности тех, кто все это придумал и создал.

Я начал улыбаться, едва только въехал на территорию музея. Огромная корова из полиэтиленовых бутылок, юрта из старых вещей, фигуры из запчастей, лошадь из железок, древнегреческая арка из вентиляционных труб. А уж когда входишь в музей, улыбка становится шире, шире и уже не сходит с губ, пока осматриваешь экспонаты. Позже-то я узнал, что творческая концепция создателей музея - "Узнать. Удивиться. Улыбнуться". И концепция реализована на сто процентов. Заставили меня улыбаться. Заставили удивиться: как это из мусора, который каждый из нас производит неустанно и безостановочно, рождаются произведения искусства. Ну а узнать - это скорее воспитать в человеке, особенно в маленьком, чуткое отношение к окружающему пространству, сделать его непримиримым к загрязнению. Как говорил Маленький принц из сказочной повести Антуана де Сент-Экзюпери: "Есть такое правило. Встал поутру, умылся, привел себя в порядок - и сразу же приведи в порядок свою планету... Это очень скучная работа, но совсем не трудная". Музей мусора поправляет писателя: работа по уборке совсем даже не скучная, а очень даже веселая, творческая.

Но - к экспозиции! Если попадете в музей, то прежде всего обойдите его, особо не всматриваясь, из чего сделаны экспонаты. Чтобы образы понять, оценить. А уж потом можно всмотреться: как создан портрет Стива Джобса или из чего сотворен черный медведь? И вот тут уж испытать полное восхищение - портрет из электронных плат, а медведь из кусочков старых автомобильных шин. Ну, нет такого вида мусора, который воображение художника не превратило бы в картину, скульптуру, коллаж, инсталляцию. Впрочем, это не картины, не скульптуры в чистом виде, а некая художественная субстанция.

Концепция музея - "Узнать. Удивиться. Улыбнуться". Сработала на 100%

Из знакомых предметов возникают знакомые до боли образы. Стреляный заяц создан из пустых гильз от охотничьих патронов. Старые мото- и автодетали, секатор, будильник, бензобак от пилы, вилки, ложки, мясорубка, клавиатура. А сколько необычных вещей можно придумать из перегоревших лампочек, сломанных очков или неисправных часов. А если собрать разнообразные пластмассовые предметы всех оттенков розового цвета, то получится розовая золотая рыбка. Часы из костяшек домино и CD-дисков, заварочный чайник, декорированный кубиками. Платье из конфетных фантиков. (Создано, кстати, детьми коррекционной школы под руководством педагога Светланы Наумовой из Иркутска. Более одного года дети собирали фантики от конфет и прочих сладостей, подбирали их по размерам и цветам.) А вот роботы из железяк, драконы из шин, пальмы из пластиковых бутылок, изящные конструкции из ножей и вилок. Современное искусство из подручных материалов.

И бездна юмора! Непринужденного, легкого.

Современно, познавательно, креативно.

Вхожу в нечто вроде будуара - ласковые цвета обстановки, вещей, картины со знакомым сюжетом - "Бурлаки на Волге", "Охотники на привале", но созданные из всего, что художнику под руку попалось. Портрет Пушкина из тридцати видов обрезков джинсовой ткани. Экспозиция называется "Хламур". Автор Наина Величко. Экспонаты сделаны из материалов, которые у каждого из нас могут быть в руках, под ногами - обрезки труб, бобины от скотча, туалетной бумаги, обоев, бутылочки, пузырьки, коробки от конфет, упаковка парфюма, обрезки тканей, обоев, обертки от конфет.

А световые инсталляции! Просто не понимаешь, как это можно было так рассчитать, чтобы на стене от луча прожектора, который прошел сквозь нагромождение разнообразных предметов, создался изящный силуэт обнаженной женщины, которая поставила на стул ногу и поправляет чулок.

Одну инсталляцию я не понял. Нагромождение самых разнообразных предметов, смотрел, смотрел - никакого образа не рождалось. А оказывается, нужно было смотреть на конструкцию через небольшую рамочку. Смотрю и вижу: Владимир Владимирович! С лукавой улыбкой на устах.

Очень круто.

День будний, посетителей немного, но все, как и я, ходят по музею с улыбкой. А дети - особый разговор. У них глаза разбегаются - и то хочется посмотреть, и на том поиграть, с азартом стучали по барабанной установке из тазов и кастрюль. Из стеклянного лабиринта их не вытащишь. Рай для детей.

Поговорил с посетителями. Услышал восторженные слова: "Как здорово все придумано!.. У нас дома полно барахла, но я бы никогда не подумал, что из него можно сделать что-то подобное... Мы уже в третий раз здесь. Мой десятилетний ребенок теперь знает: не надо сразу выбрасывать мусор в контейнер, он может служить материалом для рождения чего-то нового..."

Вдруг слышу заливистый смех. Осматриваюсь - смех из комнаты под названием "Обман восприятия". Вхожу. Обыкновенная комната. За исключением одного - пол и стены сделаны под наклоном. Ну, ничего необычного, но для организма это стрессовая ситуация. Он и реагирует на нее в соответствии со своим состоянием, чувством равновесия. Даже небольшой угол наклона привычных вертикальных вещей переворачивает сознание вверх тормашками и заставляет находить альтернативу стоянию на ногах. Шатает и штормит не по-детски. Люди хохочут, пытаясь перебраться от одной двери до другой. Надежнее всего передвигаться по стеночке - она предусмотрительно оббита тряпочкой, а некоторые встают на четвереньки.

Музей нестандартный, удивительный, запоминающийся.

С чего же все началось? Как возникла идея необычного музея? Эти вопросы я задал Юлии Матрёниной, администратору. Мы устроились в кабинете интеллигентного бомжа - это один из разделов экспозиции. У комнаты нет стен и дверей, но безукоризненный порядок. Мебель собрана из выброшенных на свалку предметов. Пара диванов из отживших свой век старых чемоданов и из картонных коробок из-под яиц.

Сели мы с Юлией в кресла - жесткие, а потом я рассмотрел - это были половинки ванны. Юлия рассказала: арт-группа "BURO" из Москвы занимается дизайном интерьеров гостиниц, жилых домов, офисов, других учреждений. И при реконструкции зданий, помещений накопилось множество ненужных в обновленных пространствах предметов. Выбросить их на свалку - рука у художников не поднималась. Потому сняли под склад ангар в деревне Истье Жуковского района Калужской области и размещали ненужное там. Лежали и лежали вещи, а потом вдруг сама собой родилась идея: а что, если дать этим бросовым вещам новую жизнь - яркую, неожиданную, красивую? Сформулировали цель музея - дать людям возможность узнать новое, интересное, заставить удивиться таланту и неисчерпаемой фантазии авторов, получить позитивные эмоции! И, разумеется, напомнить каждому о проблеме загрязнения окружающей среды. И у мусора, ненужных вещей началась новая жизнь - жизнь в искусстве.

Музей открылся в декабре 2015 года. Коллекция включает около 450 экспонатов. Представлены работы творческих людей не только из России, но и из 24 стран мира. Большинство экспонатов созданы непрофессиональными художниками или дизайнерами. Среди авторов автослесарь, филолог, преподаватель, инженер, врач, сварщик, психолог.

Особенное внимание детям: важно именно в юном возрасте воспитать привычку не загрязнять свою планету. Проводятся образовательные экскурсии, мастер-классы по художественной переработке мусора.

Входишь в музей с улыбкой, а уходишь из него задумавшись. Главный вопрос, который художники задают зрителю: что произойдет с миром, если человек будет продолжать бездумно бросать мусор? И не вытеснит ли в конечном итоге мусор человека.

Спросил Юлию: какие вопросы чаще всего задают посетители? - "Почему нет запаха свалки?" - ответила она. Да, в музее дышится легко и радостно.

И еще я подумал: будь я министром культуры, то издал бы приказ: в каждом большом и маленьком поселении создать музей мусора. Это будет и художественный центр, и воспитательный. Не позволим мусору заполонить планету, дадим ему вторую жизнь в виде произведений искусства!