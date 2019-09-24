Осенью в московских парках можно не только гулять среди опадающей листвы, но и провести время с большей пользой - например, освоить новый вид спорта или стать ярким оратором. Парки уже сформировали новые развлекательные и познавательные программы вплоть до холодов, и там оказалось немало нового и оригинального. Корреспондент "РГ" узнал, куда и зачем стоит идти.

Занятия по фитнесу для мам с колясками со 2 октября переедут в зал, но иногда будут снова проходить на свежем воздухе. Фото: instagram.com/ Openairmama

Школа волшебства

В Измайловском парке с началом учебного года тоже решили открыть школу, но не обычную - там будут учить волшебству, причем как детей, так и взрослых. Настоящих чудес не обещают, зато раскроют секреты иллюзионистов. "Школа волшебства" откроет двери в детском досуговом центре "Светлячок" в начале октября и проработает до конца осени.

"На занятиях все желающие научатся показывать фокусы с помощью карт и других подручных средств - монеток, колец и карандашей, - рассказали "РГ" в "Мосгорпарке". - Участники магических мастер-классов узнают секреты, лежащие в основе фокусов: ловкость рук, законы физики и создание иллюзии". Вход на занятия свободный, но нужно предварительно зарегистрироваться по электронной почте sitnikov@culture.mos.ru. Расписание занятий на сайте парка опубликуют в конце сентября.

Хотите научиться чему-то более полезному в жизни? Тогда вам в Таганский парк - там, в большом зале центра творчества, открылась студия ораторского мастерства. Группы уже формируются, принимают как взрослых, так и детей с 12 лет. Занятия растянутся на всю осень и будут проходить по средам и пятницам с 15.00 до 16.00. Ведущий педагог студии - актер театра и кино, диктор РТР Ильдар Шамиков-Дасаев. В администрации парка рассказывают, что в программу занятий входят постановка дыхания, тренировка дикции, работа над произношением. Занятия бесплатные.

За необычными спортивными тренировками стоит сходить в открывшийся в прошлом году парк "Ходынское поле". Там всех желающих приглашают на новые занятия по восточной гимнастике цигун, они проходят по вторникам и четвергам в 20.00. Главные составляющие тренировок - дыхательные упражнения и медитативные практики. Ведет их сертифицированный инструктор с международной квалификацией. Если вам по душе более традиционные восточные практики, то приходите в детский центр парка по субботам и воскресеньям с 9.30 до 11.00 - там устраивают занятия по йоге. С собой нужно взять коврик, подробности можно найти на страничках "Ходынского поля" в соцсетях.

Фитнес с колясками

Многие оригинальные активности в парках не подойдут всем без исключения, но зато для своей целевой аудитории они незаменимы. В зоне отдыха "Левобережье", к примеру, дважды в неделю проводят групповые занятия по фитнесу для мам с колясками Openairmama. Тренажеры здесь заменяют коляски, в которых дети во время маминых тренировок могут подремать или вылезти и присоединиться к упражнениям. А в сентябре к тренировкам добавились еще и бесплатные мини-лекции "Всё о детях". Их читают на площадке с деревянным настилом недалеко от пляжа в левой части парка. 25 сентября с 12.10 до 12.30 запланирована лекция "Что нужно знать о речи детей от рождения до первых слов". Не успеваете? Тогда следите за расписанием следующих лекций на странице проекта.

Традиционно много интересного в парках готовят для детей. Например, в парке "Ангарские пруды" проходят тренировки по флорболу. Эта разновидность хоккея с мячом довольно популярна во многих странах. Для игры нужны пластиковый мяч и клюшки, тренировки проходят на ровной поверхности. Игра командная, отличается зрелищностью и накалом страстей, развивает практически все группы мышц, поскольку нужно и бегать, и работать клюшкой, и моментально подстраиваться под ситуацию. Дети от 6 до 9 лет тренируются по вторникам и четвергам с 16.00 до 17.00, а также по воскресеньям с 11.00 до 12.00. Дети от 10 лет и старше - по вторникам и четвергам с 17.00 до 18.00 и по воскресеньям с 12.00 до 13.00. Тренировки проводят в хоккейной коробке до конца сентября, вход свободный.

Хотите попробовать себя или ребенка в танцах? Тогда вам в парк "Сокольники". Здесь начались новые танцевальные занятия, причем необычные - это полноценная спортивно-танцевальная кардиопрограмма. Уроки составлены так, чтобы с помощью ритмичных шагов и движений под музыку поработать над осанкой, освоить навыки актерского мастерства, почувствовать себя более раскованно и свободно.

Занятия разбиты по возрастным группам и длятся обычно 45 минут. Для детей от 4 до 6 лет их проводят в понедельник и четверг с 11.15 до 11.45, от 7 до 8 лет - по вторникам и четвергам с 15.00 до 15.45. Взрослых от 20 до 35 лет ждут по понедельникам с 12.00 до 12.45 и средам с 13.00 до 13.45. Желающих в возрасте от 35 до 55 лет рады видеть по вторникам с 13.15 до 14.00 и четвергам с 14.15 до 20.00. Для занятий нужно зарегистрироваться по телефону: +7 (926) 399-85-45. Тренировки проходят в павильоне по адресу: 5-й Лучевой просек, д. 5а, стр. 3.

Кстати

Адреса здоровья

Даже если в ближайшем к вам парке нет занятий по цигун или йоге, то там обязательно найдутся другие бесплатные тренировки. Например, сразу в 11 зеленых зонах столицы можно заняться скандинавской ходьбой. Более чем в 10 парках по субботам устраивают бесплатные забеги на 5 км для всех желающих. Поискать подробную информацию можно на сайтах mosgor-park.ru и parkrun.ru, а также на страничках самих парков.

Конкретно

Где заняться скандинавской ходьбой