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24.09.2019 17:40
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Китай распробовал московское мороженое, пиво и шоколад

Текст: Ирина Огилько

Москва почти на 44% увеличила объем экспорта продуктов питания в Китай. Об этом сообщает департамент инвестиционной и промышленной политики Москвы.

По данным департамента, объем экспорта продукции агропромышленного комплекса из Москвы в Китай составил около 20 млн долларов по итогам первого полугодия 2019 года. Наиболее популярными экспортными продуктами агропромышленного комплекса Москвы в первом полугодии 2019 года в Китае стали: пиво, мороженое, а также шоколад.

Продукты с растительными жирами попросили исключить из числа молочных

- Китай ведет последовательную политику по наращиванию торгового оборота между нашими странами. В частности, за последние годы были снижены торговые барьеры для российских экспортеров мяса, молочных продуктов, сои. Мы развиваем новый вектор - все больше московских ориентированных на экспорт компаний открывает для себя рынки стран Азиатско-Тихоокеанского региона, в первую очередь, Китая. Немаловажную роль в этом играет поддержка, которую оказывает столичным производителям правительство Москвы", - рассказывает, руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы Александр Прохоров. - Например, сегодня в рамках ведущей международной выставки продуктов питания, проходящей в Москве, были налажены контакты, заключены ряд договоров".

Московские производители на выставке на едином коллективном стенде представили продукцию 13 ведущих компаний пищевой индустрии Москвы. Организатором коллективного стенда является Центр поддержки и развития промышленного экспорта, экспорта продукции АПК и промышленных технопарков "Моспром", подведомственная организация департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

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