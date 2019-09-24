Абсолютно новое клубное городское пространство "Мой социальный центр" создано для москвичей старше 55 лет. Литературные кружки, уроки стиля, здоровья и финансовой грамотности вовсю идут в первом, но пока экспериментальном центре на улице Сущевский вал, 31, стр. 2. До конца года москвичам обещают открыть девять бесплатных клубов в разных районах.

Здесь есть компьютерный класс, актовый и спортивный залы, кулинарная студия. В "Шумной гостиной" посетители могут сразиться в бильярд или настольный футбол, а в "Тихой гостиной" - почитать или сыграть партию-другую в шахматы. Есть в клубе и "Творческая гостиная", где проходят уроки живописи "Рисуем, как Пикассо".

"Мой социальный центр" уже называют в соцсетях бесплатным антикафе с лекциями, мастер-классами и творческими встречами для пожилых жителей района Марьина Роща. Один из первых мастер-классов провела на светлой и просторной кухне с духовыми шкафами, холодильниками и всей необходимой посудой гастрономический эксперт Анастасия Третьякова: "Мы готовили рататуй в галете из тонкого теста. Попробовать себя в роли шеф-повара собралось человек 20, хотя ожидалось не больше восьми. Люди "за 55" чаще всего консервативны и стараются следить за своим здоровьем, поэтому я выбрала для готовки полезное блюдо из продуктов по доступной цене. Торжественную дегустацию устроили прямо в кафе центра".

На этой неделе в центре ждут всех желающих на мастер-классе по стилю "Осенний образ", лекции по финансовой грамотности, семинаре "Управление стрессом" и просмотре короткометражного фильма "Парижанка".