Названы регионы России, где чаще пропадают дети

Московская, Свердловская, Иркутская, Нижегородская области, Красноярский и Ставропольский края вошли в число регионов, где зафиксировано наибольшее число находящихся в розыске несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении СК РФ по итогам оперативного совещания.

Были названы и основные причины пропажи детей. В первую очередь, это отсутствие надлежащего контроля в соцучреждениях, конфликты между членами семьи, асоциальное поведение родителей или их жестокое обращение по отношению к малолетним, а также неблагоприятные условия жизни.

Всего в 2018 году следственные органы получили сообщения о пропаже 13 683 несовершеннолетних, в первом полугодии 2019-го - о 8 383. Однако в большинстве случаев местонахождение было установлено, поэтому в розыске на данный момент находятся только 98 детей. Еще около 800 ребят могут находиться в лагерях террористов в Ближневосточном регионе.

По итогам совещания Председатель СК России Александр Бастрыкин сделал несколько поручений. Одно из них - проработать вопрос о создании базы ДНК-учета родственников пропавших без вести несовершеннолетних.