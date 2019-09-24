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24.09.2019 10:36
Проект: В регионах

Обновленный парк открылся в городе Грязи Липецкой области

В грязинском парке культуры и отдыха имени Ивана Флерова завершен второй этап благоустройства.
Фото: Администрация Липецкой области Фото: Администрация Липецкой области
Фото: Администрация Липецкой области

Второй этап реконструкции общественного пространства преобразил пешеходную зону, расположенную за зданием спортивного комплекса. Проложены велосипедные и беговые дорожки, обустроена площадка для занятий спортом и сдачи норм комплекса "Готов к труду и обороне", появились скейт-парк и автопарковка.

Работы по благоустройству проводились в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". Финансирование велось из бюджетов трех уровней: федерального, регионального и местного. Общая сумма затрат составила 10 млн рублей. За реконструкцию парка культуры и отдыха, носящего имя Героя России, уроженца села Двуречки Грязинского района, легендарного командира первой батареи "Катюш" Ивана Флерова, проголосовали сами грязинцы. В пунктах приема предложений по благоустройству общественных пространств более 67% горожан отдали предпочтение именно этой территории.

Фото: Администрация Липецкой области
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В ходе первого этапа благоустройства в 2018 году в парке были выложены тротуарной плиткой пешеходные дорожки, установлены скамейки и урны, отреставрирован постамент памятника "Катюша", украшающего главную аллею. Старые деревья заменены на молодые, высажены кустарники, туи. Проведена значительная работа по устройству освещения.

Всего на реализацию федерального проекта по нацпроекту "Жилье и городская среда" в Липецкой области направлено 847 млн рублей, из них более 696 - на благоустройство общественных пространств. Ответственный исполнитель программы "Формирование комфортной городской среды" - региональное управление жилищно-коммунального хозяйства.

"Мы видим, как преображаются общественные пространства в регионе, - отмечает глава региона Игорь Артамонов. - Проделана большая работа и многое еще впереди. Мы продолжим делать все для того, чтобы жизнь населения Липецкой области становилась лучше, будем благоустраивать города и села. Главное, чтобы жители бережно относились к новым объектам".

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