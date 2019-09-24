Около 500 мероприятий пройдет в Москве в День старшего поколения

Международный день пожилых людей, который отмечается 1 октября, в Москве объявлен Днем старшего поколения с насыщенной и яркой праздничной программой, которая включает почти 500 мероприятий. Об этом шла сегодня речь на заседании президиума правительства Москвы.

Центральным событием праздника станет праздничный концерт 2 октября в Государственном центральном концертном зале "Россия" в Лужниках. На нем выступят вокалисты программы "Московское долголетие". Всего в городе запланировано 320 концертов, 118 интерактивных программ, 28 фестивалей, 17 выставок и 15 экскурсий.

Кроме того, 1 октября все желающие смогут увидеть как организованы досуг и лечение в 133 территориальных центрах соцобслуживания и их филиалах, 11 пансионатах для ветеранов войны и труда, 46 поликлиниках, 29 больницах и трех госпиталях ветеранов войн пройдут Дни открытых дверей.