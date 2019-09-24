Пассажиры рассказали, какой транспорт выбирают для поездок в Москву

Главными факторами при выборе транспорта для поездки между Москвой и областью пассажиры назвали время и расписание. Это показал опрос, проведенный Институтом естественных монополий.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе ведомства, основными критериями для выбора вида транспорта респонденты назвали время в пути, расписание, комфорт в транспортном средстве, пробки, стоимость проезда, удобные станции. При этом доступ в интернет волнует только восемь процентов пассажиров.

Самым популярным транспортом стала электричка - ею несколько раз в неделю пользуются более 40 процентов опрошенных. Следующими идут автобусы - 28,6 процента, а также автомобиль -17,6 процента. На такси в Москву ездят 5,8 процента, на велосипеде - 5,3, на каршеринге - 1,7.

По мнению опрошенных, массовое развитие кашеринга практически не повлияло на транспортное поведение тех, кто каждый день совершает путешествия из области и обратно.

В среднем пассажиры тратят на поездку из области в город час десять минут. Всегда оплачивают свой проезд около 85 процентов пассажиров. Иногда не оплачивают - 4,8 процента, никогда не платят - 1,6 процента, и бесплатный проезд примерно у каждого десятого.