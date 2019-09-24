Почему в Москве набирает популярность услуга "друг на час"

У психологов, сантехников и слесарей появились конкуренты. Обычные москвичи предлагают себя в качестве помощника по хозяйству, затейника и просто друга на час. За 1000 рублей незнакомец во время прогулки по городу или похода в кино готов обсудить семейные неурядицы, надоедливого начальника и даже хлопнуть стаканчик-другой за ваше здоровье. Корреспондент "РГ" выяснил, почему такая дружба набирает популярность среди жителей большого города.

Как настоящий

Приятелей за деньги в соцсетях и на сайтах бесплатных объявлений хоть отбавляй. Каждый день регистрируются новые "друзья", предлагающие свободные уши. Цены начинаются от 500 рублей за час телефонной беседы или смс-переписки, а вот за встречу - от 1000 рублей. Эксперты "Авито" проанализировали подобные предложения и пришли к выводу, что за год услуга "друзей напрокат" стала пользоваться большей популярностью - почти в 2,5 раза вырос и спрос, и предложение. В своих объявлениях "приятели" обещают конфиденциальность, отсутствие излишнего любопытства, наставлений и упреков. Казалось бы, кто захочет обсуждать свои проблемы с незнакомцем, почему бы не пойти к опытному психологу за те же деньги?

"Большинство людей считают, что психологам нет никакого дела до их проблем, а поплакаться и просто поговорить с обычным человеком порой необходимо, - делится 35-летний Максим Ярош, который уже год продает свою дружбу. - Как-то раз, например, мне позвонил парень, который хотел отвлечься и изменить маршрут с привычного "дом - работа - дом". Мы пошли с ним в бар, где свободно и легко общались, обсуждая его семью, коллег, а после наши встречи стали регулярными. Но, несмотря на то что я считал его уже своим приятелем, он продолжал мне платить и даже давал чаевые".

Максим признается, что с ним чего только не обсуждали - была и расстроенная девушка, проводившая парня в армию, и еще одна, которая просила побыть "женихом" на показ для родственников, и программист, просивший за 5 тысяч притвориться соседом по квартире. Сам Максим, кстати, предпочитает встречаться в центре города - кафе, кино, зоопарк, были свидания и в Третьяковке, и даже в бассейне. "Был случай, когда мужчина, вроде бы врач, позвонил уже "под градусом" и пригласил в бар, настаивая на выпивке, но я отказался, все-таки нужно быть осторожным при выборе друзей", - отмечает Максим.

На все руки мастер

На час в Москве можно арендовать не только друга, но и целого мужа, который не только выслушает, но и мусор выбросит, в магазин сходит, мебель соберет, лампочки заменит... "Сделаю все, что в моих силах, но только без штампа в паспорте", - признается 50-летний Владимир Горячев, который на днях разместил такое объявление: "У меня такса одна - 800 рублей за все, что смогу сделать - отпилить, починить, ну и поговорить по душам".

Психологи бьют тревогу: в современном обществе люди разучились дружить вживую

У 29-летнего Евгения Гурьева в месяц более 15 заказов, и на своей странице он рекомендует записываться заранее. "Я работаю в агентстве недвижимости, но в свободное время с удовольствием знакомлюсь с новыми людьми, на счету уже более 100 довольных друзей. Я могу выслушать по телефону или при личной встрече, а если попросят, помогу и по хозяйству", - говорит Евгений и дает 100-процентную гарантию качества услуг, не всегда дешевых. К примеру, за 15 минут общения по телефону нужно заплатить 300 рублей, а за час - 1000 рублей. Оплата за личные встречи с Евгением обговаривается индивидуально. "Чисто технически это происходит так: сначала мы списываемся с человеком, который хочет приобрести услугу, определяем тему разговора, потом он переводит мне на карту 100-процентную предоплату. Если мы встречаемся в баре, то он оплачивает не только мое время, но и заказ, так же и с билетами в кино или прокатом велосипедов - за все платит клиент", - пояснил Евгений.

Многие друзья при встрече не ограничиваются одним часом, чаще беседа затягивается на пару часов и дольше, так что заработок в целом получается у одноразовых приятелей неплохой - от 10 тысяч рублей в месяц. Обманы на этом поприще случаются у тех, кто работает по частичной предоплате, к примеру, берет деньги за первые 30 минут общения по телефону, беседа затягивается на час, а после собеседник, обещавший закинуть остаток суммы, бесследно исчезает.

Инфографика "РГ"/Александр Чистов/Ангелина Зеленькова

Если друг оказался вдруг

- Прежде всего клиенты "друзей" - москвичи, у которых есть опыт разочарования в старых друзьях или осознание, что они таковыми не были, поэтому им так важны четкие границы отношений без дальнейшего развития, - считает кандидат психологических наук и вице-президент Ассоциации практических психологов и коучей Армине Воронова. - Обращаясь к другу на час, точно знаешь, что он встретится и выслушает, при этом не предаст и не бросит. Кроме этого, ему можно поплакаться, ведь настоящие друзья не обязаны выслушивать наши жалобы на жизнь.

По сравнению с консультацией психолога дружеские встречи часто расценивают как выгодные для собственного кошелька. Для сравнения: в среднем услуги практикующих студентов стоят 2,5 тысячи рублей, а хорошего психолога с трудом найдешь и за 4 тысячи в час. Но в городе есть бесплатная служба психологической помощи, где работают квалифицированные сотрудники, при этом очередь к ним не выстраивается. "Культура обращения за помощью к психологам в России только развивается. Когда у нас болит зуб, мы сразу идем к стоматологу, а вот когда болит душа, то ищем всевозможные альтернативные варианты и обращаемся к специалисту, когда становится совсем плохо", - добавляет Воронова.

Эксперт дает объяснение и тем, кто решается продавать свою дружбу. По ее словам, это экстраверты, которые обожают общество. "Я действительно очень общительный, - признается "РГ" Иван Луговой. - Вообще я работаю в сфере логистики со сменным графиком, в свободное время знакомлюсь и немного зарабатываю. Но около года назад на всю Москву было не больше 10 подобных объявлений. Ориентируясь на другие предложения, я выставил цену 1000 рублей за час разговора, тогда это была средняя стоимость. Сейчас конкуренция, конечно, выросла: и объявлений гораздо больше, и разброс цен сильнее".

Психолог также обращает внимание, что для некоторых людей платные встречи становятся еще и способом поиска клиентов для основной работы. К примеру, две девушки идут в кино и там выясняется, что к "подруге" можно еще и в салон красоты заглянуть, мол, новый маникюр точно поднимет настроение.