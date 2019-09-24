Прокуратура Костромы начала проверку по факту выставления жителям увеличенных счетов за горячую воду. Как сообщил "РГ" первый заместитель прокурора города Вадим Алчинов, поводом послужили массовые жалобы костромичей.

- В связи со значимостью проблемы проверка проводится в ускоренном режиме. Полагаю, к началу октября ее результаты станут известны, - отметил Вадим Алчинов.

Крупные суммы в платежках за подогрев воды за август от компании "ТГК-2" костромичи начали получать в середине сентября. Открыв квитанции, многие потребители с удивлением обнаружили, что выставленные им суммы платы за горячую воду оказались выше обычных на 500, 1000 и даже 2500 рублей.

Как ранее сообщала "РГ", весной текущего года власти Костромы заключили концессионное соглашение с компанией "ТГК-2". Согласно документу, бывшее имущество МУП "Городские сети" перешло в ведение частной фирмы, которая взяла на себя обязательства по обслуживанию и ремонту изношенных муниципальных труб. Привлечь к работам частного инвестора власти решили потому, что в городской казне не хватало средств. Без должного ухода сети ветшали, количество аварий росло.

При заключении договора жителям пообещали, что, несмотря на значительный объем инвестиций в реконструкцию ветхих сетей, плата за тепло и горячую воду резко не вырастет. Чтобы не превысить предельного размера роста коммунальных тарифов для населения, утвержденного правительством, власти города пообещали компенсировать разницу из бюджета.

"Для недопущения роста платы граждан за коммунальные услуги свыше установленного предельного индекса в два процента для костромичей предусмотрены меры социальной поддержки (МСП). Они предоставляются в виде частичной оплаты услуг отопления и горячего водоснабжения за счет средств городского бюджета", - сообщили в муниципальном управлении ЖКХ.

Как пояснили в мэрии, в связи с заключением концессионного соглашения с ПАО "ТГК-2", с 1 августа на территории Костромы установлен единый тариф на тепловую энергию в размере 2042 рублей за одну гигакалорию. "Таким образом, рост тарифа для жителей, получавших услугу от ТГК-2, составил 13 процентов. У горожан, которые получали тепловую энергию от МУП "Городские сети" тариф, наоборот, снизился на семь процентов. Чтобы не допустить роста сверх установленного предельно индекса, эти затраты компенсирует бюджет города. Предоставление мер социальной поддержки осуществляется в виде скидки в графе "МСП" в квитанции на оплату по строке "Отопление" либо "Подогрев ГВС" в месяце, следующем за расчетным. То есть МСП за август будут отражены в квитанциях за сентябрь", - рассказали в горадминистрации.

В мэрии заверили, что специально обращаться за компенсациями жителям не потребуется. "Расчет осуществляется автоматически. Он считается в совокупности по всем коммунальным услугам: холодное водоснабжение, горячее водоснабжение, электроснабжение, водоотведение, отопление (в объемах базового периода - января 2019 года)", - пояснили в горадминистрации.

Однако полученные в сентябре коммунальные квитанции повергли многих жителей в шок. Выяснилось, что причиной завышенных счетов за горячую воду стала странная ситуация со сверкой показателей счетчиков. Еще в июле на подъездах некоторых домов, перешедших в ведение ТГК-2 после заключения концессии, появились объявления. В них представители компании просили жителей предоставить в компанию показания счетчиков. Сделать это предлагалось либо по телефону, либо при посещении офиса компании. Тем, кто объявлений не увидел или никак на них не отреагировал, в сентябре пришли квитанции с начислением по нормативу, который в несколько раз превышает размеры привычных платежей.

После завершения рассылки новых квитанций жители буквально атаковали мэрию жалобами. Они интересовались, почему при смене оператора в век цифровых технологий нельзя было организовать передачу показаний счетчиков от муниципального предприятия к частному без участия жителей. В мэрии ответили, что со своей стороны они передали все данные тепловикам своевременно.

Плата за горячую воду оказалась выше обычной на 500, 1000 и даже 2500 рублей

Редакция "РГ" направила письменный запрос в пресс-службу ТГК-2 с просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию, однако на момент сдачи номера в печать комментарий получен не был.

Вскоре на официальном сайте компании появилось сообщение о том, что с 1 августа большинство многоквартирных домов в Костроме перешли на расчеты по горячему водоснабжению (а с началом отопительного сезона и по отоплению) в ПАО "ТГК-2".

"Теперь квитанции за данные услуги будут приходить от нашей организации. Из квитанции АО "ЕИРКЦ" данные услуги исключены. Для корректировки информации о собственниках и проживающих необходимо предоставить документы: для изменения собственника - выписку из ЕГРН; для изменения количества проживающих - выписку из Центра регистрации граждан.

Документы можно предоставить личным визитом в офисы обслуживания либо через личный кабинет на сайте https://lk.tgc-2.ru/cgi/ во вкладке "обратная связь", - говорится в сообщении.

Поясняя ситуацию с начислением платы по нормативу при наличии приборов учета, в компании заявили, что расчет произведен по нормативу, так как отсутствуют текущие показания прибора учета на 25 августа.

"Для корректного начисления по прибору учета необходимо передать показания за сентябрь, и в следующем расчетном периоде будет выполнен перерасчет за август. Квитанцию за август можно оплатить, в этом случае после перерасчета на лицевом счете будет авансовый платеж, который будет использован в счет оплаты за будущие периоды. Если по прибору учета использовано более, то в следующей квитанции будет доначислена сумма разницы. Если дата поверки индивидуального прибора учета некорректная, эту информацию можно исправить. Для этого необходимо сообщить правильную дату следующей поверки через личный кабинет на сайте либо по телефону контакт-центра (4942) 649-111", - сообщили в ТГК-2.

После прихода квитанций в офисах ТГК-2 выстроились огромные очереди. Чтобы успокоить горожан, мэрия тут же организовала обучающий семинар для старших по домам и председателей ТСЖ, на котором чиновники разъяснили им все детали подготовки многоквартирных домов к отопительному сезону и проблемы начисления платы за коммунальные услуги в связи с переходом на единый тариф за отопление в рамках концессионного соглашения.

Для помощи жителям власти Костромы организовали "горячую линию" по вопросам начисления платы за предоставление услуги горячего водоснабжения и теплоснабжения. Обращаться за разъяснениями можно в информационную службу ЖКХ по телефону: 39-04-04, планово-экономический отдел Управления жилищно-коммунального хозяйства администрации города по телефону: 51-44-72 или по телефону: 31-05-06.

Тем временем

На территории Костромской области началось сильное похолодание с ночными заморозками. Власти приняли решение начать отопительный сезон. Сначала батареи потеплели в социальных учреждениях, а в 23 по 27 сентября пуск тепла должен начаться и в жилых домах. По данным городской Думы на 18 сентября, согласно концессионному соглашению с ПАО ТГК-2, концессионер взял на себя обязательства привести в порядок более 3 километров сетей.

"Выяснилось, что из запланированных 3600 метров сетей пока отремонтированы только 520. Представитель ТГК-2 объяснил такое отставание тем, что основные силы брошены на подготовку к пуску тепла. Члены комиссии рекомендовали обратить внимание в первую очередь на те участки, которые требуют асфальтирования, чтобы не задерживать работу ответственных за это городских служб, а также представить в комиссию график устранения отставания ремонтных работ. В настоящее время формируется комиссия по контролю за исполнением концессионного соглашения", - пояснили в гордуме, уточнив, что в состав комиссии войдут не только чиновники, но и депутаты.