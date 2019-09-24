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24.09.2019 14:51
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Российские вузы начнут готовить специалистов по антитеррору

Текст: Иван Петров

Вербовщики в террористические группы активно обрабатывают студентов в российских вузах. Об этом сообщил первый заместитель начальника управления аппарата Национального антитеррористического комитета (НАК) Михаил Качалин на форуме "Противодействие идеологии терроризма в образовательной сфере и молодежной среде", который проходит на базе Российского университета дружбы народов в Москве.

Фото: iStock
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По словам выступившего на форуме Качалина, спецслужбы и правоохранительные органы РФ фиксируют случаи вербовок студентами российских вузов своих однокурсников в ряды сторонников международных террористов, действующих в Сирии.

"Необходимо наращивать наши усилия по защите молодежи от террористической идеологии. В мае текущего года к уголовной ответственности были привлечены два студента одного из вузов Сибирского региона, которые в период с 2016 по 2018 год завербовали шесть сверстников для участия в боевых действиях на стороне международных террористических организаций в Сирии. Есть аналогичные примеры и в ряде других регионов", - заявил Качалин.

Для противодействия подобной деятельности со следующего года десять ведущих российских вузов начнут выпуск специалистов по антитеррору. "В следующем году активнее заработают созданные министерством науки и высшего образования на базе десяти ведущих университетов РФ учебно-методические центры по антитеррористической подготовке специалистов. В первую очередь они будут нацелены на ограждение молодежи от вовлечения в деятельность террористических ячеек", - рассказал представитель НАК.

Происшествия Терроризм Антитеррор Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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