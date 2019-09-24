Синоптик рассказал о возвращении бабьего лета в Москву

В начале октября в Московском регионе возможно повышение температуры до 20 градусов тепла, рассказала "РГ" главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова.

"Действительно в первой декаде октября возможно повышение температуры до 20 градусов выше ноля. Но это скорее исторические максимумы и говорить, что это именно бабье лето, было бы не совсем корректно. Как правило, такое повышение температурных значений происходит всего на пару часов один-два дня в месяц. Но возвраты тепла, конечно, возможны", - сказала Позднякова.

При этом, по ее словам, сейчас температура в столице значительно ниже климатической нормы. Однако уже сейчас можно сказать, что скоро в регионе потеплеет.

"Сейчас температура в Московском регионе соответствует значениям середины октября. В последних числах сентября наметилась тенденция к повышению температуры. Оно может продлиться и в первых числах октября", - пояснила синоптик, отметив, что в октябре возможны чередования холодной и теплой погоды.