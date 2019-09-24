Средняя продолжительность жизни в столице за 9 лет возросла на 4 года

Москва - один из лидеров в мире по демографическим показателям, сообщается на официальном сайте мэра столицы. По данным портала, средняя продолжительность жизни достигла 78 лет. Столетний рубеж перешагнули 646 москвичей.

Городскую доплату к пенсии получают свыше двух миллионов москвичей. Власти города, напомним, сохранили льготы горожанам, достигшим 55/60 лет. Из общего числа москвичей-пенсионеров 21% продолжают трудовую деятельность. В нынешнем году в службу занятости обратились 17 303 человека пенсионного и предпенсионного возраста.

Как сообщалось ранее, 1 октября в российской столице объявлен Днем старшего поколения. Организаторы обещают около 500 мероприятий, в том числе 320 концертов, 118 интерактивных программ, 28 фестивалей, 17 выставок и 15 экскурсий.