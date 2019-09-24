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24.09.2019 13:10
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Тамбовским студентам разрешили писать дипломные работы вместе

Текст: Антон Валагин (Тамбов)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Выпускники тамбовского государственного университета смогут писать дипломные работы группами до восьми человек. Защищаться при этом будут по отдельности - каждый свой блок. Еще в вузе отменили зачетки, а в студенческие билеты встроили чипы. О нововведениях на встрече со студенческим активом рассказал ректор ТГУ имени Державина Владимир Стромов.

Фото: iStock
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Выпускники бакалавриата смогут писать выпускную квалификационную работу (ВКР, аналог дипломной работы в магистратуре) группами до восьми человек. При этом объединяться получили право даже студенты разных направлений, факультетов и входящих в вуз институтов. Защита командной ВКР останется индивидуальной - каждый из авторов расскажет о своем блоке. Для перехода на новый формат проектной работе в ТГУ начнут  обучать с первого курса.

Уже в текущем семестре с студентов трех первых курсов изымут зачетные книжки. Вместо них оценки из ведомостей будут вносить сразу в личный кабинет учащегося на образовательном портале Moodle - там, кстати, можно записаться на курсы и оплатить обучение онлайн. Электронными станут и студенческие билеты. В них появится чип, благодаря которому билет можно будет использовать в качестве пропуска - турникеты установят во всех учебных корпусах и общежитиях, - а также библиотеке ТГУ.  Первокурсники уже получили чипированные билеты, учащиеся постарше могут обменять документы в студенческом МФЦ по адресу: Тамбов, Комсомольская площадь, 5, каб. 140.

В каждом учебном корпусе ТГУ установят инфокиоски - электронные табло с необходимой студентам информацией: навигацией по зданию, расписанием занятий, сведения о дополнительных курсах и ответами на часто задаваемые вопросы.

- Нынешний год - пилотный по внедрению автоматического составления расписания. Станет доступен поиск расписания по группе, преподавателю и аудитории, - рассказал ректор.

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