Тамбовским студентам разрешили писать дипломные работы вместе

Выпускники тамбовского государственного университета смогут писать дипломные работы группами до восьми человек. Защищаться при этом будут по отдельности - каждый свой блок. Еще в вузе отменили зачетки, а в студенческие билеты встроили чипы. О нововведениях на встрече со студенческим активом рассказал ректор ТГУ имени Державина Владимир Стромов.

Выпускники бакалавриата смогут писать выпускную квалификационную работу (ВКР, аналог дипломной работы в магистратуре) группами до восьми человек. При этом объединяться получили право даже студенты разных направлений, факультетов и входящих в вуз институтов. Защита командной ВКР останется индивидуальной - каждый из авторов расскажет о своем блоке. Для перехода на новый формат проектной работе в ТГУ начнут обучать с первого курса.

Уже в текущем семестре с студентов трех первых курсов изымут зачетные книжки. Вместо них оценки из ведомостей будут вносить сразу в личный кабинет учащегося на образовательном портале Moodle - там, кстати, можно записаться на курсы и оплатить обучение онлайн. Электронными станут и студенческие билеты. В них появится чип, благодаря которому билет можно будет использовать в качестве пропуска - турникеты установят во всех учебных корпусах и общежитиях, - а также библиотеке ТГУ. Первокурсники уже получили чипированные билеты, учащиеся постарше могут обменять документы в студенческом МФЦ по адресу: Тамбов, Комсомольская площадь, 5, каб. 140.

В каждом учебном корпусе ТГУ установят инфокиоски - электронные табло с необходимой студентам информацией: навигацией по зданию, расписанием занятий, сведения о дополнительных курсах и ответами на часто задаваемые вопросы.

- Нынешний год - пилотный по внедрению автоматического составления расписания. Станет доступен поиск расписания по группе, преподавателю и аудитории, - рассказал ректор.