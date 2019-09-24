Жизненно необходимой назвали цифровую трансформацию государственного управления участники заседания профильной рабочей группы Госсовета. Ее председатель, губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что цифровизация - это "не отдельная отрасль, а эффективный способ сделать как экономику, так и госуправление более продуктивными". Его коллеги и сами разработчики IT-решений для госсектора не только перечислили "шероховатости" при внедрении цифры, но и назвали способы "процесса.

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Заседание рабочей группы неслучайно решили провести в Белгороде наряду с форумом "Проф-IT". Местный IT-кластер консолидировал самых продуктивных разработчиков: результаты своего творческого труда они представили на выставке. Белгородский губернатор Евгений Савченко, рассказывая об успехах цифровизации АПК - одной из ведущих отраслей в экономике региона, - отметил: более 30 IT-компаний уже "вышли из коротких штанишек".

- Они работают во многих областях Российской Федерации, и наша задача, я бы сказал, наши амбиции - создать в области отрасль цифровой экономики, которая была бы сопоставима с горнодобывающей или АПК, - заявил Евгений Савченко. - Таким должен быть ее вклад в региональный валовой продукт. Поэтому мы и создаем условия для того, чтобы к нам приезжали и крупные компании становились резидентами Белгородской области.

Больше года назад здесь приняли налоговые преференции для участников IT-кластера. Руководитель белгородского департамента цифрового развития Евгений Мирошников отмечает, что десятки местных разработок уже внедряются за пределами региона. Проекты цифровизации в сфере культуры отмечены на уровне федерального министерства, отмечен опыт ведения электронных школьных дневников. Теперь - дело за внедрением электронных социальных проездных и цифровых рецептов для аптек. Это как раз то, что должно упростить взаимодействие чиновников и граждан, для которых они работают. И если не получится совсем побороть бюрократию, то следует сделать ее "отзывчивой" - именно это определение все чаще звучит из уст айтишников, разрабатывающих цифровые решения для госуправления.

Впрочем, именно они и заявили о главной проблеме - отсутствии доступа к общей базе данных.

Евгений Мирошников подчеркнул: это необходимо сделать в кратчайшие сроки, параллельно упростив ряд процедур. К примеру, студент, у которого закончился льготный проездной, идет в МФЦ, чтобы его продлить. Такого быть не должно. Отсутствие доступа к общей базе данных делает цифровые реформы не просто в чем-то абсурдными, но еще и дорогими.

- Приведу в пример ситуацию с безопасностью, - заметил Мирошников. - У нас есть цель - сделать безопасным город, дороги, внедрить множество максимально удобных сервисов. Но что мы видим? Решения появляются, а прорыва нет. Потому что каждая система создается в отрыве от остальных. Так, камеры для "безопасного города" ставят одни, для контроля за благоустройством - другие, а картинку они показывают одну и ту же.

Базовые принципы

Необходимость создания единой базы данных для всех цифровых решений назрела. При этом власти задаются вопросом: "Нужны ли одинаковые подходы к цифровизации госуправления в субъектах?" Условно говоря, если в Белгороде появились электронные социальные проездные, нужно ли их внедрять по всей стране?

Однозначного ответа пока нет. С одной стороны, зачастую так и происходит - на подобных форумах чиновники узнают о разработках соседей и решают - нужно ли перенимать опыт. Евгений Мирошников отмечает, что полной унификации, скорее всего, быть не должно - процесс цифровизации предполагает простор для творчества. К тому же что прекрасно работает в одном регионе, может быть совсем не востребовано в другом.

Власти задаются вопросом: "Нужны ли одинаковые подходы к цифровизации госуправления в каждом регионе?"

- Определенный набор услуг должен быть предоставлен в каждом субъекте, - считает он. - Если приводить в пример транспортную сферу, то это сервисы для безналичной оплаты, система мониторинга, весовой контроль, набор метеосистем... Таков базовый набор. Если же в том или ином городе готовы выйти на продвинутый уровень, то можно внедрить разработки по управлению перекрестками, использовать продукты искусственного интеллекта.

Чиновники отмечают: все это влечет за собой и трансформацию нормативной базы. Если штрафы за превышение скорости автолюбителям уже выписывает компьютер, то за парковку на газоне - пока только инспектор ДПС. И если цифровизация так меняет российское законодательство, возникает вопрос: "Должно ли программное обеспечение для сервисов госуправления быть отечественным?"

- Есть множество компаний, которые предоставляют отечественные решения, но их - лишь 10 процентов в общем объеме разработок. Остальные 90 - это зарубежное ПО, - отмечает директор АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ" Илья Миссух . - И прямых поручений переходить на отечественный софт до сих пор нет, хотя существуют соответствующие рекомендации или предложения. Так что если говорить об импортозамещении, то и здесь каждый регион "ест свой кактус". Я думаю, что нужно обеспечить постоянный обмен практиками, и процесс пойдет быстрее.

Созданный реестр отечественного софта, по словам экспертов, тоже не решает проблему полностью. К тому же до сих пор нет механизмов субсидирования перехода на российское программное обеспечение.

- Играет роль и стоимость компаний - по устойчивости они проигрывают тому же "Майкрософту", - добавляет Илья Миссух.

Ликбез для всех

Представители регионов отмечают: зачастую и на предлагаемые отечественными разработчиками программы у субъектов нет денег. Выходит, что часть регионов попросту не выполняет намеченные планы. И здесь без федеральной поддержки не обойтись.

- Мы должны отобрать лучшие региональные решения, а потом растиражировать их, - отметил представитель министерства цифрового развития, связи и коммуникации Максим Паршин.

Ректор мастерской управления "Сенеж" Алексей Каспржак, комментируя сложившуюся ситуацию, сделал вывод: все барьеры возникают из-за банальной цифровой неграмотности.

- Экономику уже не стоит разделять на цифровую и нецифровую, - уверен он.

То же самое можно сказать и о системе госуправления. Только вот если все процессы переведут в цифру - сколько госслужащих окажется без работы?

- Если мы хотим войти в новый мир, то в него можно войти без ограничений, которые нами же выстроены, - уверен Алексей Каспржак. - Потому что они были актуальны для прошлого. Параллельно нужно бороться со страхом потерять работу. Ведь пока этот страх идет впереди самой цифровизации. Нам нужно готовить людей, которые должны быть не только двигателями цифровизации, но еще и ее проповедниками. Тех, кто сможет объяснить обществу пользу цифровых решений.