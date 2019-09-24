В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области открыли новую мемориальную доску нобелевскому лауреату и автору знаменитых хроник "Красное колесо" и романа "Архипелаг ГУЛАГ" Александру Исаевичу Солженицыну.

Прежнюю, установленную к 100-летию писателя, которое широко отмечалось в прошлом году, разбили хулиганы. Средства на восстановленную плиту были собраны, в том числе на спектакле, который организовал художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов.

После того как стало известно о вандализме, через "Российскую газету" актер сообщил, что совместно с руководством Московского Художественного Театра имени А.П. Чехова было принято решение повторить праздничный вечер "Ваш А. Солженицын" (так подписывал Александр Исаевич свои письма друзьям). Спектакль-посвящение прошел в день столетия писателя в МХТ. В основу литературной композиции легли его личные письма и тексты, написанные после лагеря. Собранные средства от повтора решено было направить на создание мемориальной доски Александру Солженицыну из более прочного материала.

"Фигура Александра Исаевича, как и вся тема массовых репрессий, до сих пор вызывает жаркие споры в обществе, - писал тогда Евгений Миронов в "РГ". - Всех неравнодушных мы рады видеть в Музее истории ГУЛАГа, где на днях была открыта постоянная экспозиция с участием артистов Театра Наций, излагающая историю системы лагерей масштабно и подробно. Для желающих принять участие в обсуждении темы в музее проходят дискуссии и лекции. Но любой вандализм, исключающий возможность конструктивного диалога, должен быть наказан. Я надеюсь, что виновные в порче мемориальной доски будут привлечены к ответственности, а новая доска, установленная на народные средства, просуществует многие годы".

Любой вандализм должен быть наказан

До сих пор не ясно, по каким соображениям действовал вандал. Однако летом СМИ известили, что он пойман и отправится под суд. Это 42-летний житель Гусь-Хрустального. Подозреваемого установили в результате комплекса следственных мероприятий. Его зафиксировала видеокамера, установленная на фасаде здания, где была вывешена мемориальная доска. При обыске по месту жительства у вандала обнаружили телескопическую палку, которой, предположительно, и была разбита памятная плита.

Новая мемориальная доска разработана по эскизам заслуженного художника России Леонтия Озерникова. К 100-летнему юбилею писателя городское Солженицынское общество, основанное в 2016 году, выступило с инициативой установить памятную доску на здании Делового центра, где ранее находилась Образцовая выставка хрусталя, которую Александр Исаевич посетил в 1956 году.

Напомним, что в 1956-1957 годах после лагерей и ссылки писатель работал учителем математики в поселке Мезиновский Гусь-Хрустального района Владимирской области.