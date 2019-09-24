Прежнюю, установленную к 100-летию писателя, которое широко отмечалось в прошлом году, разбили хулиганы. Средства на восстановленную плиту были собраны, в том числе на спектакле, который организовал художественный руководитель Государственного театра Наций Евгений Миронов.
После того как стало известно о вандализме, через "Российскую газету" актер сообщил, что совместно с руководством Московского Художественного Театра имени А.П. Чехова было принято решение повторить праздничный вечер "Ваш А. Солженицын" (так подписывал Александр Исаевич свои письма друзьям). Спектакль-посвящение прошел в день столетия писателя в МХТ. В основу литературной композиции легли его личные письма и тексты, написанные после лагеря. Собранные средства от повтора решено было направить на создание мемориальной доски Александру Солженицыну из более прочного материала.
"Фигура Александра Исаевича, как и вся тема массовых репрессий, до сих пор вызывает жаркие споры в обществе, - писал тогда Евгений Миронов в "РГ". - Всех неравнодушных мы рады видеть в Музее истории ГУЛАГа, где на днях была открыта постоянная экспозиция с участием артистов Театра Наций, излагающая историю системы лагерей масштабно и подробно. Для желающих принять участие в обсуждении темы в музее проходят дискуссии и лекции. Но любой вандализм, исключающий возможность конструктивного диалога, должен быть наказан. Я надеюсь, что виновные в порче мемориальной доски будут привлечены к ответственности, а новая доска, установленная на народные средства, просуществует многие годы".
До сих пор не ясно, по каким соображениям действовал вандал. Однако летом СМИ известили, что он пойман и отправится под суд. Это 42-летний житель Гусь-Хрустального. Подозреваемого установили в результате комплекса следственных мероприятий. Его зафиксировала видеокамера, установленная на фасаде здания, где была вывешена мемориальная доска. При обыске по месту жительства у вандала обнаружили телескопическую палку, которой, предположительно, и была разбита памятная плита.
Новая мемориальная доска разработана по эскизам заслуженного художника России Леонтия Озерникова. К 100-летнему юбилею писателя городское Солженицынское общество, основанное в 2016 году, выступило с инициативой установить памятную доску на здании Делового центра, где ранее находилась Образцовая выставка хрусталя, которую Александр Исаевич посетил в 1956 году.
Напомним, что в 1956-1957 годах после лагерей и ссылки писатель работал учителем математики в поселке Мезиновский Гусь-Хрустального района Владимирской области.