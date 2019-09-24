В Ярославле покажут спектакль для одного зрителя

В Ярославле открылся двадцатый Международный Волковский фестиваль. По словам исполнительного директора фестиваля Татьяны Цветковой, нынешний юбилейный театральный смотр - "немного особенный".

- Мы сделали его программу таким образом, что многие спектакли направлены на личный разговор театра со зрителем, даже с одним конкретным зрителем, - поясняет она. - Это и французский театр "Theatre de la Massue" с очень трогательным и красивым кукольным спектаклем "La Meridienne" - за один раз его могут посмотреть всего 12 зрителей. И, конечно, постановка ярославцев "Орфей не придет". В последнее время Волковский театр начинает очень активно взаимодействовать с городской средой, и в основе спектакля лежит драматургия, написанная для ярославцев и про ярославцев. Единственный зритель, купивший билет, придет в определенное место, сядет в машину, и только для него одного будет сыгран этот спектакль… Причем зритель увидит абсолютно иную постановку, а не ту, которую показывали предыдущему зрителю или покажут последующему. То есть каждый увидит свою историю. Мы такого никогда не делали, и надеюсь, что это вызовет интерес у ярославцев, и все мы потом будем долго это обсуждать.

Открылся фестиваль спектаклем "Балеты Михаила Фокина" Пермского театра оперы и балета имени Чайковского. По словам Татьяны Цветковой, Михаил Фокин - выдающийся артист и хореограф, считающийся основателем современного классического романтического балета, и это действительно уникальная возможность - побывать на балете одного из лучших театров страны, не выезжая из родного города.

В фестивальной программе, кроме того, спектакль "Король Беранже…" ТЮЗа Республики Саха (Якутия), постановка "Федор Волков" московского "Театра.doc", одна из главных и знаковых премьер предыдущего театрального сезона в России спектакль "Сережа" МХТ им. А.П. Чехова (режиссер Дмитрий Крымов), спектакль по роману Чака Паланика "Бойцовский клуб" Молодежного театра Алтая имени В.С. Золотухина, постановка Санкт-Петербургского ТЮЗа по повести популярного современного писателя Евгения Водолазкина "Близкие друзья".

Закроется фестиваль 29 сентября спектаклем "Горе от ума" Новосибирского городского театра под руководством Сергея Афанасьева.

Кстати, этот театр, а также Пермский театр оперы и балета имени П. И. Чайковского и художественный руководитель ТЮЗа Республики Саха (Якутия) Алексей Павлов стали в этом году лауреатами премии правительства РФ имени Федора Волкова.

- За 20 лет фестиваль стал не только знаковым событием для региона, но и заметным театральным форумом России, - отметил участвовавший в церемонии награждения лауреатов и открытия фестиваля заместитель министра культуры РФ Павел Степанов. - Особенно приятно, что именно в этот юбилейный год (в Волковском стартовал 270-й театральный сезон - авт.) разработаны новые формы правительственной премии. Театральные коллективы получают дипломы, подписанные председателем правительства России Дмитрием Медведевым. А Алексей Павлов - вместе с дипломом и специальный знак лауреата премии за номером один.

По словам Павла Степанова, Минкультуры в ближайшее время будет разрабатывать программу конкретных мер, направленных на создание дополнительных благоприятных условий для Волковского театра, которому указом президента 16 сентября присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия народов России.