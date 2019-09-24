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24.09.2019 12:39
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Ярославле покажут спектакль для одного зрителя

Текст: Элина Труханова (Ярославль)
В Ярославле открылся двадцатый Международный Волковский фестиваль. По словам исполнительного директора фестиваля Татьяны Цветковой, нынешний юбилейный театральный смотр - "немного особенный".
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- Мы сделали его программу таким образом, что многие спектакли направлены на личный разговор театра со зрителем, даже с одним конкретным зрителем, - поясняет она. - Это и французский театр "Theatre de la Massue" с очень трогательным и красивым кукольным спектаклем "La Meridienne" - за один раз его могут посмотреть всего 12 зрителей. И, конечно, постановка ярославцев "Орфей не придет". В последнее время Волковский театр начинает очень активно взаимодействовать с городской средой, и в основе спектакля лежит драматургия, написанная для ярославцев и про ярославцев. Единственный зритель, купивший билет, придет в определенное место, сядет в машину, и только для него одного будет сыгран этот спектакль… Причем зритель увидит абсолютно иную постановку, а не ту, которую показывали предыдущему зрителю или покажут последующему. То есть каждый увидит свою историю. Мы такого никогда не делали, и надеюсь, что это вызовет интерес у ярославцев, и все мы потом будем долго это обсуждать.

Открылся фестиваль спектаклем "Балеты Михаила Фокина" Пермского театра оперы и балета имени Чайковского. По словам Татьяны Цветковой, Михаил Фокин - выдающийся артист и хореограф, считающийся основателем современного классического романтического балета, и это действительно уникальная возможность - побывать на балете одного из лучших театров страны, не выезжая из родного города.

В фестивальной программе, кроме того, спектакль "Король Беранже…" ТЮЗа Республики Саха (Якутия), постановка "Федор Волков" московского "Театра.doc", одна из главных и знаковых премьер предыдущего театрального сезона в России спектакль "Сережа" МХТ им. А.П. Чехова (режиссер Дмитрий Крымов), спектакль по роману Чака Паланика "Бойцовский клуб" Молодежного театра Алтая имени В.С. Золотухина, постановка Санкт-Петербургского ТЮЗа по повести популярного современного писателя Евгения Водолазкина "Близкие друзья".

Закроется фестиваль 29 сентября спектаклем "Горе от ума" Новосибирского городского театра под руководством Сергея Афанасьева.

Кстати, этот театр, а также Пермский театр оперы и балета имени П. И. Чайковского и художественный руководитель ТЮЗа Республики Саха (Якутия) Алексей Павлов стали в этом году лауреатами премии правительства РФ имени Федора Волкова.

Фото: Андрей Самсонов/ ТАСС
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- За 20 лет фестиваль стал не только знаковым событием для региона, но и заметным театральным форумом России, - отметил участвовавший в церемонии награждения лауреатов и открытия фестиваля заместитель министра культуры РФ Павел Степанов. - Особенно приятно, что именно в этот юбилейный год (в Волковском стартовал 270-й театральный сезон - авт.) разработаны новые формы правительственной премии. Театральные коллективы получают дипломы, подписанные председателем правительства России Дмитрием Медведевым. А Алексей Павлов - вместе с дипломом и специальный знак лауреата премии за номером один.

По словам Павла Степанова, Минкультуры в ближайшее время будет разрабатывать программу конкретных мер, направленных на создание дополнительных благоприятных условий для Волковского театра, которому указом президента 16 сентября присвоен статус особо ценного объекта культурного наследия народов России.

Культура Театр Драматический театр Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Ярославская область Ярославль РГ-Фото
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