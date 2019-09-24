Выставка посвящена неоднозначной исторической личности. О нем Пушкин писал: "Полон злобы, полон мести, без ума, без чувств, без чести…".

Его фамилия дала стране термин "аракчеевщина". Словари его трактуют так: режим реакционного полицейского деспотизма и грубой военщины, палочная дисциплина и бессмысленная муштра, мелочная регламентация и жестокое подавление любых форм недовольства.

Итак, злобный бесчестный человек, деспот. Кстати, меня тому же в школе учили. Опять же, Пушкин, он наше все, лгать не станет… Или все-таки?..

Мой собеседник - Алексей Юшко, куратор выставки к юбилею Алексея Аракчеева "Без лести предан".

Алексей Германович, головокружительная карьера Аракчеева, которому молодой Пушкин отказывал "в уме, чувствах и чести", начинается сразу после вступления Павла I на престол. Уже на следующий день молодой император назначает Алексея Аракчеева комендантом Петербурга (а это столица!). Еще через день Аракчеева производят в генерал-майоры. За что такие милости? Войны тогда не было. Деловые качества или просто симпатия монарха?

Алексей Юшко: Павел I - не Екатерина Великая, а Алексей Андреевич Аракчеев - не Григорий Орлов. Симпатии Павла несомненно были, но другого рода. Это оценка деловых качеств офицера. Взлет Аракчеева произошел не после восшествия Павла на престол, а раньше. Аракчеев служил у него в Гатчине, а Павел заботился о своих офицерах. Их у него было немного, чуть больше ста. Обедали у великого князя, случалось Павел посылал на вечер пару блюд офицерам. В том числе и Аракчееву.

Зачем?

Алексей Юшко: Помогал нормально питаться. Аракчеев свое офицерское жалование отсылал родителям.

Аракчеев за 9 лет из подпоручиков стал генералом. По меркам своего времени это нормальная карьера? Или исключительная?

Алексей Юшко: К великому князю Павлу Петровичу Аракчеев прибыл на службу в чине капитана артиллерии. Что соответствовало знанию "майор" в армии. Через год он становится майором, затем подполковником артиллерии, т.е. стал армейским полковником. Поэтому и получил генерала после восхождения Павла. Почему - очевидно: новому императору были нужны свои люди, он хотел на них опереться. Он как бы внедряет своих офицеров-гатчинцев в петербургских гвардейских полках.

Чуть позже император пожалует Аракчееву 2000 душ крестьян и имение. За какие заслуги?

Алексей Юшко: Всем своим офицерам новый император подарил крепостных. Кому 300, кому 500, кому 1000. Шесть самых избранных (из них пять гатчинцев) получили по 2000, включая Аракчеева. Формально: за усердие в службе. Но одно дело жизнь в Гатчине, и совсем иная жизнь в дорогом Петербурге. Становясь гвардейским офицером, нужно было вести соответствующий образ жизни, т.е. нести огромные расходы.

Балы, красавицы, лакеи, юнкера?..

Алексей Юшко: Гатчинские офицеры были небогаты или откровенно бедны. То есть это была и благодарность государя, и способ дать им средства к достойному существованию.

Не проще жалование поднять?

Алексей Юшко: Казна не выдержит. У государства веками не хватало средств, а земли и крестьяне были. Вот ими и награждали. Крестьяне же никуда не девались, подушная подать все-равно платится в казну. А если помещик приличный хозяин, то прибыль и ему, и государству.

Муштра, осыпание офицеров бранью, наказание солдат палками - это репутация Аракчеева.

Алексей Юшко: Это все прописано в воинских уставах. Я про наказание палками. Аракчеев, человек буквы и инструкции, не выходил за рамки предписаний. Другое дело, что можно было кого-то пожалеть, на что-то закрыть глаза. Но только не Аракчееву. Раз в уставе написано - все будет досконально исполнено. Шпицрутены (палки) было единственным разрешенным способом наказания в армии. Кнут - он только для крестьян, по отношению к солдатам его применять было запрещено. Смертной казни формально не было. Все было строго прописано: сколько палок и за что.

А что, собственно, хотели добиться палками от солдат? Была проблема неподчинения офицерам? Пьянствовали? Самовольно оставляли расположение части?

Алексей Юшко: Все перечисленное. Но главное, надо понимать тактику боя в ту эпоху. Войска наступают линиями (что само по себе непросто, а тем более в условиях боя на пересеченной местности), держат строй, несмотря на картечь, которая на расстоянии в 100 метров выкашивает ряды. Заставить солдат держать строй помогала тогда только палочная дисциплина. На маневрах или на вахт-параде не туда пошел, не так повернулся - 100 палок. Это жестоко, но это считалось товарищеским наказанием. Били ведь свои, а не палач.

Товарищ мог пожалеть, ударить символически?

Алексей Юшко: Офицер следил, чтобы этого не происходило.

По одним данным, Аракчеев люто ненавидел взяточников, сурово их наказывал. Другие утверждают, что Аракчеев обвинялся в растрате казенных сумм. За что попал в опалу. Крал? Или - навет?

Алексей Юшко: Все было не так! Взяточников Аракчеев действительно ненавидел. И, насколько мне известно, взяток не брал. По одной из версий, он с женой, Натальей Хомутовой, разошелся, когда заподозрил, что она была на содержании у петербургского обер-полицмейстера. Ей платили за то, что она доносила на мужа. Аракчеев узнал, что обер-полицмейстер, получивший 100 000 рублей на секретные расходы, тратит их не по назначению. Поднял документы: действительно, были выплаты Хомутовой: получала дважды по пять тысяч рублей. Вызвал ее, сказал, что не будет терпеть в своем доме человека, который состоит на содержании тайной полиции. Отправил ее к матери и больше с ней не жил… Что касается его опалы, то в петербургском арсенале произошла кража пяти штандартов, в это время дежурил батальон его брата. Вообще-то, темная история. Чтобы выгородить брата, Андрея Андреевича Аракчеева, он доложил государю, что дежурил другой офицер. Обман вскрылся. Павел отставил от службы за ложное донесение.

А кому и зачем понадобились старые знамена?

Алексей Юшко: Неизвестно. Возможно, залезли за другим, но нашли только их. Была также версия, что таким образом хотели скомпрометировать верных императору офицеров. Кто знает… А что касается обвинений в растратах, то дело было так. Генерал, который сменил на посту Аракчеева, решил, что предшественник слишком много денег истратил на строительство казарм и ремонт лошадей.

А лошадей можно ремонтировать?

Алексей Юшко: В переводе на современную терминологию это означало закупку взамен выбывших. Павел I передал дело генерал-аудитору, все было тщательно расследовано. Установлено, что казне не было нанесено убытка, ничего не было украдено. Просто Аракчеев привел в порядок конюшни.

Два эпизода. Первый. Император Александр I жалует Аракчееву свой портрет, украшенный бриллиантами. Граф оставил портрет, а бриллианты вернул государю. Второй. Во время наполеоновских войн Аракчеев не скупился на поощрения подчиненных: на награды расходовалось 11 тыс. руб. в год. В то время на 1 рубль можно было приобрести 10 кг сливочного масла. Годовое жалованье солдата в армии составляло около 10 рублей. Полковник в месяц получал 85 руб., капитан - 50, поручик - 30, полковой поп - 20, лекарь - 37. Чтобы получать пенсию в размере полного жалования, нужно было прослужить 40 лет. Если прослужил 30, то получаешь пенсию вполовину. А если 20 лет, то - можешь рассчитывать на "инвалидное содержание" в размере 1/3 жалованья. Армию не баловали. И такой контраст: императору скромно возвращает бриллианты, а сослуживцев осыпает огромными премиями. Скряга и в то же время человек широкой души?

Алексей Юшко: С этим портретом-медальоном он почти не расставался, а бриллианты действительно вернул. Что касается отношения к подчиненным, он прямо им говорил: мне для себя ничего не надобно, а если работа у нас пойдет, то вам вся награда.

Русская артиллерия хорошо показала себя в битвах против Наполеона. Заслуга Аракчеева?

Алексей Юшко: Он, так сказать, великий упорядочиватель. Произвел унификацию лафетов, передков, колес, оковок орудий. Теперь можно было быстро заменить, скажем, разбитый лафет на целый. Он же закончил артиллерийский инженерный корпус, причем блестяще, и был оставлен там преподавать. Организовывал стрельбы по мишеням в то время, когда многие не верили, что в мишень можно попасть. В те времена из пушек стреляли по площадям. Аракчеев после сражения при Аустерлице вызвал артиллеристов и приказал каждому написать в тетради предложения: что можно улучшить? Эти записи сохранились до наших дней. Сам не имел боевого опыта, но использовал опыт подчиненных. И да, хорошо подготовил артиллерию к войне 1812 года.

Современники писали, что обыкновенно имел угрюмый вид - так и было?

Алексей Юшко: Обыкновенно так и выглядел. Прилюдно напускал на себя угрюмость, мог публично бранить офицеров. А вечером приглашал их, очень любезно принимал, угощал и терпеливо объяснял, в чем они были не правы. Он сам создавал себе имидж солдафона, жесткого и бездушного. Видимо, ему так легче было управлять людьми.

А он не был солдафоном? Не был жестким и бездушным человеком?

Алексей Юшко: Это был его внешний облик. Внутри же скрывался очень тонкий человек. Многие мемуаристы, даже его современники, просто пересказывали слухи, которые ходили в Петербурге. Это свидетельство того, как Аракчеева воспринимало петербургское общество. Но никак не личности самого Аракчеева.

Главная претензия к Аракчееву: создал в России военные поселения, страшные и ненавистные.

Алексей Юшко: Приходите на нашу выставку, своими глазами увидите документы, из которых ясно, что это затея Александра I. Аракчеев возражал, предлагал иные варианты… Разгромив Наполеона, мы в составе Священного союза приняли на себя обязательство охранять мир и покой в Европе. Сделать это можно было только войсками. Император Александр ставит перед Аракчеевым задачу: армия должна быть достаточно большой, но при этом нужно, чтобы и казна не пострадала. К тому же императора беспокоило, что солдат на 25 лет оторван от дома, у него ни жены, ни детей. Решил, что будет благом, если солдаты будут служить, не отрываясь от семьи и от земли. Так и родился проект военных поселений: и землю пашут, и военную подготовку проходят.

А из записки Аракчеева видно, что он не хочет заниматься военными поселениями. Он предлагает сократить срок службы до 7 лет, хотя признает, что мы к этому пока не готовы. Еще предлагает разделить армию на действующую и резервную. В резервной солдата призывать на 6 месяцев, обучать, затем отпускать домой на 6 месяцев. Ротация: полгода на службе, полгода дома. Кстати, это означало еще и выход их из крепостного состояния.

Но Александр настоял на военных поселениях.

Так казаки же есть! Зачем что-то еще придумывать.

Алексей Юшко: Казаки это иное. Это нерегулярная армия. И казаки, кстати, землю не пахали. И им никто не указывал, что и когда делать на хуторах. В военных поселениях, напротив, жизнь шла по уставу. Это регулярная армия. Начальник утром отдает приказ: пахать. Пока не отдал - не имеют права пошевелиться. Служба. Все только по приказу.

И создавать такие поселения стали после победы над Наполеоном?

Алексей Юшко: Первый опыт был еще в 1809 году. Елецкий мушкетерский полк был поселен в Могилевской губернии. Крестьян из тех мест выселили в Новороссийский край. То есть солдаты стали вести крестьянское хозяйство. А вот в военных поселениях, наоборот, крестьян сделали военными. Конечно, для сельского населения это был шок, они так никогда не жили и новые порядки вызывали сопротивление. Доходило до того, что в выстроенные по линейке дома казарменного типа поселенцы не вселялись. Жили где-то рядом.

А хоть что-то взамен дали? Например, больницы?

Алексей Юшко: Да, это было. Михаил Сперанский выпустил брошюру (она есть на выставке), где доказывал, что поселяне всячески выигрывают от своего нового состояния. Были и больницы, поселенцев лекарь регулярно осматривал. Проводилась профилактика эпидемий. Были магазины, складировались продукты, то есть они были застрахованы от голода, который выкашивал целые губернии. Детей принимали в т.н. "военные кантонисты", то есть они уже не были крепостными. И их бесплатно обучали: с 8 до 16-18 лет.

Грамотная деревня? В начале XIX века?!

Алексей Юшко: Да, граф Аракчеев еще до советской власти ввел бесплатное обучение в поселенных полках. Но счастливых лиц там не было: когда твой любой шаг только по инструкции, то жить тяжело. Крестьяне так не привыкли.

Об имении Аракчеева - о новгородском Грузине - ходят легенды. Школа, больница, крестьянский банк с великодушными условиями кредитов. Кто-то считает, что это эталон русской деревни. Кто-то называет ее лубочной. Там тоже строем ходили?

Алексей Юшко: Строем там не ходили, но дома были казарменного типа. Часть своих деревень Аракчеев приказал перенести на новое место, чтобы ему было удобнее с вышки за ними надзирать. Старые дома велел снести - выстроил новые. На одинаковом расстоянии друг от друга. Приказал выкрасить в один цвет. В географическом центре имения возвели башню. Наверху был балкон-бельведер под шаром в виде золотого яблока. Алексей Андреевич поднимался туда, пил чай и с артиллерийской подзорной трубой осматривал окрестности. Всюду чистота и порядок, свиньи на улицах под запретом, их можно было держать только во дворе. Кошек приказал держать на привязи, чтобы на птиц не охотились, не разоряли их гнезда. Аракчеев любил цветы и птиц.

Материальное состояние крестьян объективно улучшилось. Многие занимались отхожими промыслами, разбогатели. В мемуарах есть сведения: все в Грузино хорошо, но крестьяне шли вам навстречу с мрачными выражением на лицах. Сыты, обуты, одеты, но… Надзор угнетал.

Разбогатев, крепостные выкупали себя?

Алексей Юшко: Вообще-то, Аракчеев не любил отпускать крепостных.

У него была любимая женщина: Настасья Минкина, его домоправительница. За что ее убили?

Алексей Юшко: Мучила комнатную девку: прижигала щипцами лицо. Зверствовала. Брат этой девицы осенью 1825 года Минкину и порешил. Следствие выяснило, что дворовые давно планировали ее извести. Но это, скорее всего, был не заговор, а эмоциональный порыв. Брату было лет 20. Всех поймали, судили.

Как Аракчеев пережил горе?

Алексей Юшко: Тяжело. Собственно, на этом его карьера и завершилась. Для него это был роковой год: сначала смерть любимой женщины, а затем, через два месяца, умирает император Александр I. Это сильно подорвало его здоровье. Аракчеев просит у вошедшего на престол Николая отставку, едет лечиться в Европу. Император ему передает 50 тыс. рублей на лечение. Аракчеев отказывается, пишет: я продал столовое серебро, этого мне достаточно. После возвращения в Россию от государственных дел фактически отошел. Жил в Грузине, продолжая обустраивать его. Воздвиг в Грузине памятник Александру I...

Есть версия, что многие порочащие графа Аракчеева слухи распространяли придворные, чтобы улучшить имидж Александра I. Все плохое или непопулярное, что делал Александр I, перекладывалось на Аракчеева.

Алексей Юшко: Грехи Александра I перекладывал на Аракчеева сам Александр I. Он прямо говорил аракчеевскому адъютанту Клейнмихелю: "Ты не понимаешь, что такое для меня Аракчеев. Все, что делается дурного, он берет на себя, все хорошее приписывает мне". А Аракчеев ему подыгрывал.

Его что, совсем не тяготила всеобщая нелюбовь высшего общества?

Алексей Юшко: Иногда становилось обидно. Как-то, садясь в карету к шефу жандармов Алексею Федоровичу Орлову, посетовал: "А чего ж меня так не любят?" - Орлов: "Ну, наверное, за военные поселения". - Аракчеев: "А что если бы было известно, что не я, а император их ввел?" - Орлов промолчал…

Аракчеев от своей официальной жены Натальи Хомутовой детей не имел. Некто Михаил Шумский слыл сыном Аракчеева. Сын или самозванец?

Алексей Юшко: Настасья Минкина пыталась его покрепче привязать к себе и имитировала беременность. Забрала у крестьянки Лукьяновой новорожденного и представила дело так, что это ее сын от Аракчеева. Нарекли Михаилом. Впоследствии Аракчеев все узнал. Но… привязался к мальчику. Приказал подделать документы, его сделали дворянином, получил фамилию Шумский. И в результате Михаил стал воспитанником Аракчеева. Говорят, в принципе был неплохим человеком, но все-таки крови он всем попортил, в том числе и Аракчееву. Пил. Уже при императоре Николае его за проступок отправили на Кавказ, и он там отличился в боях с горцами. Храбрый, но слабохарактерный. Так бывает. Умер на Соловках, сначала был послушником, не сложилось, просто жил при монастыре.

Получается, что прямых потомков у Аракчеева не было?

Алексей Юшко: Род сохранился, родственников было много. Но прямых потомков Аракчеева не осталось.

Молодой Пушкин посвятил Аракчееву злую эпиграмму. Зрелый Пушкин после смерти Аракчеева написал жене: "Жалею я один - не удалось мне с ним свидеться и наговориться". Большое видится с расстояния?

Алексей Юшко: ..."Всей России притеснитель, губернаторов мучитель" - да, эта эпиграмма молодого Пушкина. Но Пушкин не был знаком с Аракчеевым лично. Пушкин гениально воспроизвел то, что говорили в обществе. А зрелый Пушкин осознал масштаб фигуры. Не случайно же он в 1834 году, в беседе со Сперанским, сказал: вы и Аракчеев стоите в противоположных дверях царствования Александра I: как гений добра и зла. Все зло он опять приписал Аракчееву. Но, согласитесь, трудно представить, что когда Пушкин писал жене письмо, то жалел, что не наговорился с человеком "без ума, без чувств, без чести". Да, пусть Аракчеев даже гений зла - но это какой масштаб личности!

Кстати

Фото: Государственный исторический музей

Главный хранитель

Алексей Юшко, главный хранитель отдела письменных источников Государственного Исторического музея. Родился в 1974 году. В 1998 году окончил исторический факультет МГУ. В ГИМ - с 2000 года. Область научных интересов: история России XVII - первой половины XX века. Увлечения: путешествия, езда не велосипеде, изучение иностранных языков.