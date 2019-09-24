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24.09.2019 18:40
Проект: В регионах

В Калуге разработают программу ремонта подъездов

Глава городского самоуправления Калуги Александр Иванов предложил управлению городского хозяйства разработать новую муниципальную программу, предусматривающую ремонт подъездов многоквартирных домов.
Фото: РИА Новости Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

Александр Иванов: За последние годы в городе проведена масштабная работа по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, проведено асфальтирование, установлены детские и спортивные площадки. Эта работа будет продолжаться. Но давайте посмотрим, в каком состоянии находятся подъезды многоквартирных домов. Ведь состояние комфортности создается, в том числе и из того, что калужане видят, выйдя из своих квартир. О том, какие проблемы видят жители в своих подъездах, в каком плачевном состоянии находятся многие подъезды многоквартирных домов, жители все чаще говорят во время депутатских приемов и встреч. Поэтому главная цель разработки муниципальной программы "Мой подъезд" - приведение каждого подъезда в нормативное состояние.

Если говорить о статистике, то у нас в городе 3836 домов, количество подъездов 8200. Конечно же, не все подъезды находятся в удручающем состоянии. Там, где управляющие компании работают нормально и жители активные, там чистота и порядок. В новых домах подъезды в хорошем состоянии. А есть подъезды, которые действительно не ремонтировались многие годы.

Фото: Калужская городская дума
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По предлагаемой программе будет производиться не только косметический ремонт стен, полов, потолков, перил, замена электропроводки. Это базовый уровень. И должен быть перечень дополнительных работ, по желанию жителей, например, установка энергосберегающих светильников, датчиков на движение, камер видеонаблюдения, стеклопакетов.

Источники финансирования: предполагается использовать платеж жителей, который они осуществляют управляющим компаниям, плюс часть средств из бюджета муниципального образования, а дополнительные работы предлагается проводить при софинансировании с жителями.

Алгоритм видится следующий: составляется дефектная ведомость комиссией по техническому состоянию подъезда. Одним из основных критериев включения в первоочередном порядке должно служить то, как долго не производился ремонт в подъезде и аварийное состояние электропроводки. Затем проводятся собрания жителей по определению видов работ. Если жители включают в ремонтные работы дополнительные виды, при составлении сметы определяется процент софинансирования.

После проведения собрания все это передается в управление городского хозяйства для формирования перечня домов, составления смет, определения сроков работ и подрядных организаций, которые будут этим заниматься. 

Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги
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