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24.09.2019 11:38
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В Москве на набережной Шитова появится современная голубятня

Текст: Ирина Огилько

Новая голубятня появится на востоке столицы в районе набережной Шитова. Об этом "РГ" сообщили в департаменте капремонта столицы.

При проектировке работ по благоустройству местные жители попросили сохранить голубиный домик. Эти просьбы департамент капитального ремонта поддержал. Однако решил не оставлять старое деревянное и немного покосившиеся здание, а заменить его современной и красивой постройкой.

Фото: iStock
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Голубятня в Преображенском районе на Халтуринской улице появилась лет 60 назад. Местные дети часто приходят сюда, чтобы покормить птиц и послушать о том, как правильно ухаживать за ними, чем их можно кормить и какие породы голубей существуют.

"Сейчас здесь обитает чуть более 30 птиц", - рассказали в пресс-службе департамента капительного ремонта.

Проект голубятни разрабатывался специально для этой территории. Новый домик для птиц по-своему будет особенным и уникальным. Новая голубятня будет больше, просторнее (площадь составит более 22 кв. м.), теплее и надежнее старой постройки. В нем будет все необходимое: места для хранения корма и гнездования, кормушки, жердочки, а также входы и выходы между помещениями и на улицу. По периметру территории установят ограждение и скворечники для других птиц. Места хватит всем голубям, павлину, экскурсантам и помощникам - детям из окрестных домов.

Также на прилегающей территории и территории около Шмитовской набережной планируется обновить дорожно-тропинучную сеть с разными типами покрытия. Кроме того, запланировано выполнить работы по дополнительному озеленению. Для прогулок в вечернее время установят новые опоры освещения. Проведут ремонт и обустроят новые детские и спортивные площадки. Учитывая близкое расположение Детского Черкизовского парка, благоустройство которого уже завершено, вся инфраструктура на набережной будет выполнена в общей стилистике с зеленой зоной.

Завершить работы по благоустройству территории планируется в текущем году. Общая площадь благоустройства территории вокруг Черкизовского пруда составляет более 20 га.

Общество Природа Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
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