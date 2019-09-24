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24.09.2019 20:52
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Мимо кассы

В Москве появляются "умные" магазины без кассиров
Текст: Ангелина Зеленькова, Сергей Куксин
Российская газета - Неделя № 215(7973)
Тележки с зарядными устройствами, e-ценники, кассы самообслуживания, продуктоматы… Все это уже доступно жителям столичного региона, но предприниматели продолжают тестировать новые смелые решения в торговле. Рассказываем, где и как закупаться свежими продуктами, минуя очередь на кассе и попутно знакомясь с передовыми технологиями.


Магазины поумнели

Мини-маркеты без касс и очередей уже реальность. В начале сентября в Долгопрудном открылся необычный магазин крупной торговой сети - с полностью автоматизированной системой покупок. Торговая точка площадью 20 кв. м работает круглосуточно, правда, пока только для сотрудников компании. Открывает двери киоска специальное приложение на мобильнике. На полках "умного" магазина продается около 250 наименований продуктов. Ни наличные, ни банковскую карту здесь предъявлять некому, но платить все же придется - с помощью кассы самообслуживания или того же мобильного приложения. Выбранные товары можно отсканировать и оплатить в разделе "корзина", где система сама рассчитывает общую стоимость покупки и списывает средства с банковского счета покупателя.

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС
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Обмануть мини-маркет не получится, за каждым посетителем следит целая система камер, объединенных искусственным интеллектом. Человек кладет товар в корзину - система считывает это через штрихкоды и метки. Возвращает товар на полку - то же самое. "Анализ данных проводится в режиме реального времени по всем посетителям одновременно, результаты сопоставляются с корзиной в мобильном приложении и кассой самообслуживания", - рассказали в пресс-службе X5 Retail Group.

Также самостоятельно можно закупиться и в магазине на Ленинградском шоссе, который открыт с июня для сотрудников и гостей центрального офиса Metro. В магазине площадью 47 кв. м на выбор покупателей 1100 единиц различной продукции. Повсюду электронные ценники, энергосберегающие холодильные системы, кассы самообслуживания… Преимущества таких "умных" магазинов торговые сети видят в сокращении штата сотрудников и уменьшении расходов на их зарплату, но главное - в отсутствии очередей на кассах.

"Пробей" сам

Впрочем, полностью автоматизированные магазины для российской розницы пока лишь эксперимент, но отдельные их технологии уже активно внедряются. Среди них - кассы самообслуживания, которые есть практически у всех крупных сетей. "Сотрудник магазина сканирует товары и отдает покупателю талон на оплату, которую можно провести в терминале, рассчитавшись наличными или банковской картой. Такие кассы в разы ускоряют процесс обслуживания покупателей", - отмечает Евгения Гальцова, директор клиентского сервиса "Ашан Ритейл Россия". По ее словам, во многих магазинах также тестируется технология scan&go, что буквально означает "отсканируй и иди": "Покупатели сканируют товары с помощью мобильника и оплачивают их, минуя кассы".

Видео: В Благовещенске открыли магазин без продавца

Появляются в Москве и микромаркеты - точки самообслуживания не только без продавцов, но и видеокамер и замков. По сути это обычный холодильник с отсеком для "кассы", где можно отсканировать и оплатить продукты. Первые такие микромаркеты появились еще в августе прошлого года в офисах крупных компаний - CRVT, Mail.Ru Group, Ozon. С тех пор такие магазинчики стали пользоваться популярностью. В отличие от вендингового аппарата холодильники всегда открыты. В них хранится около 160 товаров и блюд с коротким сроком хранения - есть салаты, супы, сэндвич-роллы, овощи и фрукты. "Сотрудники московских офисов могут полноценно питаться на работе и не отказывать себе в обеде. Каждый месяц в городе открывается около 30 микромаркетов", - говорит Яков Медетов, директор по развитию сети микромаркетов "ВкусВилл".

Еще один необычный формат, который приживается в столице, - продуктоматы с холодильными камерами. Они установлены в крупных бизнес-центрах, на паркингах и в общих зонах жилых комплексов Москвы, всего порядка 20 точек. "Продуктоматы позволяют забрать заказанные в онлайн-магазине товары по пути домой или на работу, не тратя времени на походы по магазинам", - рассказывает Михаил Морозов, директор по маркетингу и клиентскому сервису онлайн-гипермаркета "Утконос". Доставка в продуктомат всегда бесплатная, при оформлении заказа покупателю на мобильник приходит уникальный PIN-код, который нужно ввести на терминале, после чего становится доступна камера хранения с его заказом.

Взгляд в будущее

Россияне смогут расплачиваться в магазинах при помощи биометрии

Москвичи, несмотря на их консервативность, готовы к сервисам самообслуживания в рознице - они быстро адаптируются к новым технологиям, считает Александр Борисов, глава комитета Торгово-промышленной палаты РФ по развитию потребрынка. "Если киоски без кассира начнут появляться на улицах, то только пожилые москвичи могут почувствовать себя некомфортно, а молодежь, которая ценит время, с удовольствием воспользуется новыми форматами", - говорит он. По словам эксперта, внедрение касс самообслуживания будет набирать популярность, потому что покупатель сам заинтересован быстрее выйти из магазина, потратив как можно меньше времени на ожидание в очереди. В свою очередь Илья Власенко, директор по внешним связям Ассоциации компаний розничной торговли, отмечает как плюсы, так и минусы магазинов без продавцов: "С одной стороны, это технологии, которые освобождают людей от рутинных операций и помогают оптимизировать процесс продаж, с другой - китайская практика показывает, что ассортимент "беспилотных магазинов" будет значительно уже, чем в традиционных торговых точках. При этом покупатели, после того как пройдет эффект новизны, все-таки пойдут в магазины, где они могут пообщаться с продавцом или что-то у него уточнить".

Впрочем, от внедрения технологий вроде электронных ценников, касс самообслуживания, контроля заполняемости прилавка торговые сети только выиграют и привлекут внимание покупателей, считает Власенко.

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