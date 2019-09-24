В суд передано дело о хищении федеральных земель

Бизнесмен Илья Шерман обвиняется в хищении земельных участков в Подмосковье более чем на 640 миллионов рублей. Об этом стало известно во вторник. Следствие закончено. Материалы уголовного дела с утвержденным в прокуратуре обвинительным заключением дошли до суда. Дело будет рассматриваться в Одинцовском горсуде Подмосковья. Как сообщила "РГ" старший помощник руководителя следственного главка СК России по Московской области Ольга Врадий, Шерман обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере. А грозит за это преступление по части 4 статьи159 УК РФ до 10 лет лишения свободы.

Эта криминальная история тянется еще с 2010 года. По данным следствия, в течение двух лет Шерман вместе с несколькими соучастниками предоставили поддельные документы и обманули сотрудников Росимущества и Росреестра, приобретя право собственности на два земельных участка общей площадью 174,4 квадратных метра, расположенных в районе села Ромашково Одинцовского городского округа Подмосковья. Оба участка были выкуплены у государства за 39 тысяч рублей как бросовые земли.

А на самом деле эти угодья относились к объектам федеральной собственности. И в действительности их общая стоимость, по оценке экспертов, составила более 640 миллионов рублей.

По версии следствия, мошенники создали видимость приобретения недвижимости на указанных землях и права использования участков целиком. Тем самым они фиктивно получили исключительное право на приобретение земельных участков, предусмотренное статьей 36 Земельного кодекса РФ.

Как только Шерман узнал о возбуждении уголовного дела тут же выехал за границу. Позже он был объявлен в международный розыск. В феврале нынешнего года он был экстрадирован из Италии в Москву.