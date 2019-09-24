Атомный крейсер "Омск" атаковал "вражескую" субмарину

Атомный ракетный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Омск" атаковал субмарину условного противника. Это произошло в рамках тренировки в глубоководных морских полигонах флота.

Перед экипажем "Омска" стояла задача обнаружить и уничтожить "вражескую" субмарину. Ее роль исполнял атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Александр Невский". Обе лодки скрытно вошли в район проведения учений, тщательно замаскировавшись.

- АПККР "Омск" обнаружил лодку "противника" и с выгодной для атаки позиции, произвел стрельбу по цели практической торпедой. В свою очередь, экипаж "Александра Невского" принял меры для ухода от поражения торпедой с использованием гидроакустических помех, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Кроме того, во время выхода в море экипажи подлодок отработали задачи по поиску и скрытному слежению за субмариной условного противника.