Новости

В Хабаровском крае человек и тигр погибли в схватке 05:55
Сенатор прокомментировал позицию Трампа и Дуды по "Северному потоку-2" 05:42
Атомный крейсер "Омск" атаковал "вражескую" субмарину 05:34
Жители Камчатки ощутили двухбалльное землетрясение 05:06
В ЕАО ввели режим ЧС из-за неготовности к отопительному сезону 04:45
Прокуратура проведет проверку после пожара на плавбазе у Курил 04:42
Экстрадированный в США россиянин признал вину в кибератаках 04:40
В Японском море крылатая ракета "Уран" ударила по дрейфующей цели 04:06
Мадуро объявил о скорой встрече с другом в России 03:50
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек 03:39
Глава Пентагона призвал Германию увеличить расходы на оборону 02:57
Токио наградил фонд Шодиева за развитие отношений между Россией и Японией 01:35
ФНС применит риск-ориентированный подход к тотализаторам и букмекерам 01:13
Скворцова рассказала, как изменилась продолжительность жизни россиян 00:55
Названы регионы России, где чаще пропадают дети 00:44
В Петербурге пассажир погиб под поездом метрополитена 00:41
В Госдуме назвали претензии Киева о морской границе с РФ нерелевантными 00:03
Трамп не стал связывать размещение войск в Польше с Россией 23.09.2019
Алиссон из "Ливерпуля" признан ФИФА лучшим вратарем 23.09.2019
Путин поздравил российских гимнасток 23.09.2019
Путин примет участие в саммитах АТЭС, БРИКС и ЕАЭС 23.09.2019
Путин встретится с президентами Венесуэлы, Казахстана и Филиппин 23.09.2019
Месси в третий раз подряд не смог выиграть премию Ференца Пушкаша 23.09.2019
Лукашенко наградил Аллу Пугачеву орденом Дружбы народов 23.09.2019
Биржевой курс евро обновил минимум конца июля 23.09.2019
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
В Гидрометцентре спрогнозировали затяжное похолодание
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
24.09.2019 05:34
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Атомный крейсер "Омск" атаковал "вражескую" субмарину

Текст: Юлия Гарднер
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости Фото: Виталий Аньков/РИА Новости
Фото: Виталий Аньков/РИА Новости

Атомный ракетный подводный крейсер Тихоокеанского флота "Омск" атаковал субмарину условного противника. Это произошло в рамках тренировки в глубоководных морских полигонах флота.

Фото: Вадим Савицкий/ТАСС
Самоходки "Малка" впервые применили как высокоточное оружие

Перед экипажем "Омска" стояла задача обнаружить и уничтожить "вражескую" субмарину. Ее роль исполнял атомный подводный ракетный крейсер стратегического назначения "Александр Невский". Обе лодки скрытно вошли в район проведения учений, тщательно замаскировавшись.

- АПККР "Омск" обнаружил лодку "противника" и с выгодной для атаки позиции, произвел стрельбу по цели практической торпедой. В свою очередь, экипаж "Александра Невского" принял меры для ухода от поражения торпедой с использованием гидроакустических помех, - рассказал начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

Кроме того, во время выхода в море экипажи подлодок отработали задачи по поиску и скрытному слежению за субмариной условного противника.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Сенатор прокомментировал позицию Трампа и Дуды по "Северному потоку-2"
В Госдуме назвали претензии Киева о морской границе с РФ нерелевантными
Мадуро объявил о скорой встрече с другом в России
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек
Названы регионы России, где чаще пропадают дети