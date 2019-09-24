В ночь на вторник на плавбазе "Петр Житников", находившейся в 48 километрах к юго-востоку от курильского острова Итуруп, загорелись тарные материалы в консервном цехе.

С горевшего судна было эвакуировано 363 из 419 находившихся на борту человек. Фото: vesti.ru

На помощь терпящим бедствие из порта Корсакова (Сахалин) вышло спасательное судно "Атлас", от острова Уруп выдвинулось спасательное судно "Преданный", а с острова Шикотан - пограничный сторожевой корабль. Эвакуация проводилась на плавбазу "Всеволод Сибирцев".

В итоге с горящего судна было эвакуировано 363 из 419 находившихся на борту человек. 56 членов экипажа "Петра Житникова" остались на судне в качестве аварийной команды для обеспечения живучести судна. Они проводят проливку внутренних переборок судна для охлаждения смежных помещений. Силами экипажа возгорание было ликвидировано. Как выяснилось, обошлось без нарушения электропитания судна.

Эвакуированные члены экипажа плавбазы обеспечены довольствием, а медицинский центр на судне "Всеволод Сибирцев" готов оказать им необходимую помощь.

Справка "РГ"

Плавбаза "Петр Житников" типа "Содружество" построена в 1989 году. Она предназначена для приема от добывающих судов краба и рыбы-сырца и их переработки, а также снабжения добывающих судов и их обслуживания. Длина судна - 179,03 метра, ширина - 28 метров.