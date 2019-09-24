Минфин назвал условия для ипотеки под 2 процента

Условием участия в льготной ипотечной программе под 2% годовых на Дальнем Востоке станет не только возраст заемщиков (они должны подпасть под критерии молодой семьи), но и фактическое проживание в купленной квартире. Об этом сегодня сообщил журналистам замминистра финансов Алексей Моисеев.

"Президент говорил про молодые семьи, нужно будет прописать, что такое "молодая семья". И очевидно, что мы, наверно, будем вносить какой-то критерий, чтобы люди, которые получили эту ипотеку, должны там какое-то время жить. Не хотелось бы, чтобы люди взяли ипотеку, купили квартиру, продали ее и купили квартиру в Московской области", - цитирует Моисеева ТАСС. Необходимый срок проживания в купленной по льготной программе квартире сейчас обсуждается.

"Главное сейчас успеть в поправки к бюджету 2019 года, чтобы успеть деньги на это дело выделить. Я думаю, что в 2019 году потребуются минимальные суммы, фактически за этот год мы будем платить за ипотеку, выданную в ноябре. То есть на этот год потребуется, может быть, 100 миллионов рублей", - отметил Моисеев. На следующий год, по прогнозам Минфина, на это уйдет три миллиарда рублей, а "потом будет нарастать к 2025-2026 году, когда мы ожидаем, что это будет 7 миллиардов в год", добавил он.

Программа льготной ипотеки для дальневосточников было анонсирована еще летом.

Предполагается, что претендовать на нее смогут получатели "дальневосточного гектара" и молодые семьи. До 15 декабря правительство должно подготовить соответствующие поправки в законодательство.

"Проект правил предоставления ипотечного кредита сейчас находится на согласовании в Минфине. В свою очередь Минвостокразвития отстаивает позицию о том, что кредит должен быть максимально доступным, с понятными требованиями к его получению и без бюрократических преград и проволочек. Мы пытаемся убедить финансовое ведомство в том, что если первоначальный взнос и должен быть, то он должен быть минимальным. Чтобы молодые семьи и получатели земли по программе "Дальневосточный гектар" просто могли взять и воспользоваться льготной ипотекой", - сообщил "РГ" в Минвостокразвития.