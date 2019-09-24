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24.09.2019 11:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Байкале произошли два землетрясения за сутки

Текст: Дина Непомнящая

Два землетрясения с разницей всего в восемь часов произошли в районе озера Байкал недалеко от населенных пунктов республики Бурятия. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на данные Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Жители Камчатки ощутили двухбалльное землетрясение

Первый подземный толчок случился в 19.31 по местному времени в точке с координатами 55.30 градусов северной широты 109.45 восточной долготы. Магнитуда сейсмособытия составила 3,8, энергетический класс - 12,1. В селе Байкальском, расположенном в 17 километрах от эпицентра, оно ощущалось силой до пяти-шести баллов. В городе Северобайкальске в 37 километрах от очага землетрясения - до четырех пяти, а в поселке Нижнеангарск, который удален от точки более чем на 50 километров - до четырех баллов.

Второй толчок произошел почти в том же месте, в точке с координатами 55.35 градусов северной широты 109.39 восточной долготы. Магнитуда составила - 3,4, энергетический класс - 11.1. В Байкальском землетрясение ощутили, как четырех-пятибалльное, в Северобайкальске - три-четыре балла, в Нижнеангарске - три.

О жертвах и разрушениях не сообщается.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Бурятия
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