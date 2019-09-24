На Байкале произошли два землетрясения за сутки

Два землетрясения с разницей всего в восемь часов произошли в районе озера Байкал недалеко от населенных пунктов республики Бурятия. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на данные Байкальского филиала Единой геофизической службы РАН.

Первый подземный толчок случился в 19.31 по местному времени в точке с координатами 55.30 градусов северной широты 109.45 восточной долготы. Магнитуда сейсмособытия составила 3,8, энергетический класс - 12,1. В селе Байкальском, расположенном в 17 километрах от эпицентра, оно ощущалось силой до пяти-шести баллов. В городе Северобайкальске в 37 километрах от очага землетрясения - до четырех пяти, а в поселке Нижнеангарск, который удален от точки более чем на 50 километров - до четырех баллов.

Второй толчок произошел почти в том же месте, в точке с координатами 55.35 градусов северной широты 109.39 восточной долготы. Магнитуда составила - 3,4, энергетический класс - 11.1. В Байкальском землетрясение ощутили, как четырех-пятибалльное, в Северобайкальске - три-четыре балла, в Нижнеангарске - три.

О жертвах и разрушениях не сообщается.