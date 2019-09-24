На Курилах открыли прием врачи - участники экспедиции "Рубежи России"

В Курильской ЦРБ открыли прием врачи - участники 22-й медико-просветительской экспедиции "Рубежи России". На Итуруп приехали самые востребованные здесь специалисты: травматолог, ортопед, врачи ультразвуковой диагностики, онколог-маммолог, эндоскопист, невролог, два акушера-гинеколога, гастроэнтеролог, психотерапевт. Чтобы принять всех желающих, врачи работают в две смены.

Самый большой спрос на врачей УЗИ. Очередь к ним занимали с раннего утра. Сегодня за день каждый из врачей принял более 30 пациентов. Такой ажиотаж вызван тем, что кабинет УЗИ оборудован, а специалистов не хватает. Многие вынуждены ехать в Южно-Сахалинск.

В поликлинике люди подходили и просили обязательно рассказать, что Итурупу очень нужны эндокринолог и сосудистый хирург. "Вы напишите, может, кто-то прочитает и захочет к нам приехать", - сказали две женщины.

Может, и вправду кто-то откликнется и приедет на Итуруп. Город год от года хорошеет, становится благоустроенным. Судя по банку вакансий "Работа в России", здесь требуются дерматовенеролог, невролог, офтальмолог, кардиолог, эндокринолог, терапевт. Зарплата от 100 тысяч рублей. А некоторым специалистам еще и обещают предоставить жилье.

Для врачей, прибывших на Итуруп волонтерами из разных городов России, эта экспедиция по-настоящему дорога.

- Мы знаем, что нас каждый день ждут пациенты. Это для жителей больших городов поход к врачу, к сожалению, превратился в услугу. А здесь народ не избалован и в больницу идут, чтобы выяснить все о своем здоровье, - рассказала "РГ" врач УЗД из Гериатрического медико-социального центра в Санкт-Петербурге Фатима Лайпанова.

Самое важное для врачей, приехавших на Итуруп не в первый раз, оценить эффективность своей работы, встретив своих пациентов.

В прошлом году Даша Жихарева по настоянию мамы пришла на прием к хирургу-травматологу Павлу Кулешу и пожаловалась на сильную боль в голеностопе. Врач предложил провести операцию в Санкт-Петербурге.

Подобные манипуляции проводят и в Южно-Сахалинске, но если есть возможность поехать в Северную столицу, почему бы и нет. В начале февраля этого года Даше сделали операцию по восстановлению связок. Все прошло удачно.

- Мы и после операции списывались с нашим врачом. Сейчас сделали снимок, все хорошо. Нога не болит. И теперь я уже с удовольствием, а не через боль занимаюсь народными танцами, - рассказала Даша, придя на прием к Павлу Николаевичу.

Экспедицию "Рубежи России" с 2007 года организует Фонд Андрея Первозванного и компания Гидрострой. Врачи будут вести прием до 1 октября, планируют доехать до тех, кто сам не смог добраться до Курильска. Планируется выезд врачей в амбулаториях Рейдово и Горячие ключи.