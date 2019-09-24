Новости

Сбербанк откроет сервис по продаже автомобилей 10:54
В Крыму ученые нашли исторический вход в пещеру у трассы "Таврида" 10:47
СК возбудил дело по факту подрыва опор моста в Луганске 10:46
Семья из Ростовской области создала приют для енотов-отказников 10:45
В Екатеринбурге нашелся пропавший накануне журналист 10:44
Госдума: Россия никогда не признает "оккупацию" Эстонии 10:37
Британия, Германия и Франция обвинили Иран в атаках на саудовские НПЗ 10:35
В Госсовете Крыма распределили должности 10:30
Москва примет участие в форуме "Российская энергетическая неделя - 2019" 10:30
ДНР потребует от Киева подписать "формулу Штанмайера" в Минске 10:24
На Сахалине онкологическом диспансере отменили платные услуги 10:07
Родстер "Крым" 2.0 официально представлен 10:05
Мэр Назрани Алихан Тумгоев объявил о своей отставке 10:03
СМИ: Трамп до звонка Зеленскому приказал удержать выплаты Киеву 09:59
В Йошкар-Оле в ДТП со скорой помощью погибли два человека 09:55
Спасатели Коми сняли клип на песню Ольги Бузовой 09:52
Русская гуманитарная миссия поддержала сербов в Косово 09:50
В Крыму построят центр винного туризма за четыре миллиарда рублей 09:46
Выяснилась причина нападения тигра на человека в Хабаровском крае 09:43
В Чувашии при пожаре погибли четверо бездомных 09:41
Запуск ракеты "Протон-М" перенесли на неопределенный срок 09:39
148 человек с плавбазы "Петр Житников" примет остров Шикотан 09:39
В Амурской области поймали 14 "черных" золотодобытчиков 09:33
На Урале три человека погибли при пожаре в частном доме 09:20
Toyota RAV4 может получить версию GR Sport 09:20
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Концепция истребителя будущего уже в разработке
Концепция истребителя будущего уже в разработке
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
При каких условиях энергетики могут отключить свет за долги
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
Как искусственный интеллект и нейросети изменят экзамены в школе
24.09.2019 10:07
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Сахалине онкологическом диспансере отменили платные услуги

Текст: Ольга Журман

С сегодняшнего дня услугами медицинского учреждения бесплатно могут воспользоваться пациенты, которые обращаются в онкодиспансер по направлению врача. Такое решение принял глава сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщается на сайте регионального правительства.

По убеждению губернатора, современное оборудование онкологического диспансера должно работать на сахалинцев и курильчан.

Центр медицинской радиологии принял первых пациентов

- Тем более, речь идет об онкологии, когда время - это самый ценный ресурс. От скорости и качества диагностики зависят жизни островитян, - отметил он.

По словам министра здравоохранения области Владимира Ющука, теперь пациенты будут проходить бесплатно все диагностические процедуры, в том числе высокотехнологичные - МРТ и КТ, если обратятся в учреждение по направлению лечащего врача. На платной основе услуги будут предоставляться иностранцам и пациентам, обращающимся в онкодиспансер в рамках добровольного медицинского страхования.

Ранее глава региона Валерий Лимаренко и директор национального исследовательского центра онкологии имени Н.Н.Блохина Иван Стилиди договорились, что жителей области будут лечить столичные онкологи. Осенью сотрудники клиники прилетят на Сахалин.

В области в этом году запущен не имеющий аналогов проект - скрининг легких методом низкодозовой томографии. Планируется, что бесплатным медобследованием будут охвачены от 200 до 300 тысяч человек, что может помочь выявить онкозаболевания на начальных стадиях и сократить срок постановки диагноза до 10-12 дней.

Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В России появится идентификация мобильных абонентов по лицу и голосу
Экс-депутат Рады указала на ошибку Зеленского в отношениях с Москвой
В Совфеде осудили желание Трампа и Дуды остановить "Северный поток-2"
С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек
Роскачество проверило детскую воду