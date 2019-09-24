На Сахалине онкологическом диспансере отменили платные услуги

С сегодняшнего дня услугами медицинского учреждения бесплатно могут воспользоваться пациенты, которые обращаются в онкодиспансер по направлению врача. Такое решение принял глава сахалинской области Валерий Лимаренко, сообщается на сайте регионального правительства.

По убеждению губернатора, современное оборудование онкологического диспансера должно работать на сахалинцев и курильчан.

- Тем более, речь идет об онкологии, когда время - это самый ценный ресурс. От скорости и качества диагностики зависят жизни островитян, - отметил он.

По словам министра здравоохранения области Владимира Ющука, теперь пациенты будут проходить бесплатно все диагностические процедуры, в том числе высокотехнологичные - МРТ и КТ, если обратятся в учреждение по направлению лечащего врача. На платной основе услуги будут предоставляться иностранцам и пациентам, обращающимся в онкодиспансер в рамках добровольного медицинского страхования.

Ранее глава региона Валерий Лимаренко и директор национального исследовательского центра онкологии имени Н.Н.Блохина Иван Стилиди договорились, что жителей области будут лечить столичные онкологи. Осенью сотрудники клиники прилетят на Сахалин.

В области в этом году запущен не имеющий аналогов проект - скрининг легких методом низкодозовой томографии. Планируется, что бесплатным медобследованием будут охвачены от 200 до 300 тысяч человек, что может помочь выявить онкозаболевания на начальных стадиях и сократить срок постановки диагноза до 10-12 дней.