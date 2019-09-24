Появилось видео первого пуска ракеты Х-35 с корабля "Смерч"

Министерство обороны РФ обнародовало видеозапись первого пуска ракеты Х-35 "Уран" с малого ракетного корабля "Смерч".

В ролике ведется съемка запуска этой противокорабельной крылатой ракеты с разных ракурсов. Также на записи можно различить переговоры. В частности, звучит фраза: "Крышки открыты".

В пояснении к видео говорится о том, что запуск ракеты Х-35 с модернизируемого МРК "Смерч" осуществлялся в рамках заводских испытаний. Они проходили в Японском море.

В результате запуска ракета поразила дрейфующую надводную мишень, расположенную на расстоянии более 50 километров. Также сообщается, что ракетный запуск обеспечивали десять боевых кораблей и вспомогательных судов Тихоокеанского флота. Кроме того была задействована морская авиация.

Стоит отметить, что малый ракетный корабль "Смерч" уже успешно провел стрельбы из новой корабельной универсальной 76-мм автоматической пушки АК-176МА и модернизированной 30-мм шестиствольной автоматической корабельной артустановки АК-630. В ходе модернизации МРК, на вооружении которого ранее стоял ракетный комплекс "Малахит", получил комплекс противокорабельных крылатых ракет "Уран" и новую артиллерию.