Прокуратура проведет проверку после пожара на плавбазе у Курил

Специалисты Дальневосточного управления государственного морского надзора Ространснадзора, приморские и сахалинские транспортные прокуроры начали проверки исполнения законодательства о безопасности мореплавания, а также при проведении спасательной операции после пожара на плавбазе "Петр Житников", сообщает пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Пожар на плавбазе "Петр Житников", приписанной к порту Владивосток и принадлежащей ООО "Дальморепродукт", произошел в ночь на 24 сентября. По данным собственника, произошло возгорание тары в консервном цехе. Пожар локализовали силами экипажа. Людей эвакуировали - 363 человека перевезли на плавбазы ООО "Доброфлот" "Всеволод Сибирцев" и "Залив Востока". Пострадавших нет. На судне, в качестве аварийной команды, которая будет обеспечивать его живучесть, остались 56 человек.

Ожидается, что в ближайшее время экипаж "Житникова" доставят на берег.