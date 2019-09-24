С загоревшейся у берегов Курил плавбазы эвакуировали более 350 человек

Утром в акватории Тихого океана, в 48 километрах юго-восточнее курильского острова Итуруп, загорелась плавбаза "Петр Житников". Как рассказали в компании "Дальморепродукт", являющейся собственником судна, произошло возгорание тары в консервном цехе. Пожар локализовали силами экипажа, но, несмотря на отсутствие явной угрозы, было принято решение об эвакуации людей.

Пресс-служба ГУ МЧС по Сахалинской области, в свою очередь, информировала, что на данный момент эвакуация экипажа окончена. С плавбазы вывезли 363 человека из 419, находившихся на борту.

- На судне, в качестве аварийной команды, которая будет охлаждать переборки и обеспечивать живучесть судна, остались 56 человек, - отметили спасатели.

Экипаж с пострадавшего судна двумя рыболовными судами доставили на плавбазы компании "Доброфлот" "Всеволод Сибирцев" и "Залив Востока". Обгоревших среди моряков нет, тем не менее, медперсонал плавбаз готов, в случае в случае необходимости, оказать им помощь. Ожидается, что в ближайшее время экипаж "Житникова" доставят на берег, как того требуют правила мореплавания. Курильские компании "Гидрострой" и рыбокомбинат "Островной" готовы принять людей, рассказал "РГ" представитель собственника.