В ЕАО ввели режим ЧС из-за неготовности к отопительному сезону

Режим чрезвычайной ситуации ввели в нескольких муниципалитетах Еврейской автономии из-за сложностей, возникших при подготовке к отопительному сезону.

Как сообщает пресс-служба правительства ЕАО, 16 населенных пунктов региона, где проживает свыше 16 тысяч человек, не готовы встретить зимние холода. Похожая ситуация - в ряде учреждений здравоохранения и соцзащиты в Биробиджане.

Режим ЧС ввели на территориях Биробиджанского, Смидовичского, Облученского муниципальных районов области.

По словам губернатора ЕАО Александра Левинталя, большинство котельных в муниципалитетах не готовы к отопительному сезону, отсутствует нормативный запас дизельного топлива и угля.

- Региону выделено 98 миллионов рублей из федерального бюджета. На этой неделе средства должны поступить и будут направлены на обеспечение работоспособности оборудования и механизмов систем теплоснабжения, - сказал Левинталь, добавив, что ситуация находится на контроле правительства автономии.

Глава региона дал указания завести уголь и подготовить его 45-дневный запас для организаций, оказывающих услуги по теплоснабжению.