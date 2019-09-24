В Хабаровском крае человек и тигр погибли в схватке

В бассейне реки Сукпай района имени Лазо, в 37 километрах от одноименного поселка, произошло столкновение человека и тигра. Оно обернулось смертельным исходом для обоих, сообщает пресс-служба Центра "Амурский тигр".

Хищник погиб на месте, а мужчина скончался в больнице.

"В обстоятельствах трагедии разбираются специалисты группы по разрешению конфликтных ситуаций между человеком и крупными хищниками охотнадзора Хабаровского края", - говорится в сообщении Центра.

Тело дикой кошки направлено на экспертизу, результаты которой помогут выяснить точные обстоятельства трагедии.