В Хабаровском крае остановили промышленный лов кеты

В Амуре и Амурском лимане приостановили промышленный лов осенней кеты. Временный запрет связан со слабым подходом рыбы к рыбоводным заводам, которые занимаются их воспроизводством.

- По информации руководства Главрыбвода, в ходе осенней путины возник риск срыва государственного задания по закладке икры на рыбоводных заводах. Это может повлиять на объемы воспроизводства, - сообщил начальник управления рыбного хозяйства и рыбоводства регионального минсельхоза Роман Фофанов, чьи слова приводятся на сайте правительства края.

Обычных жителей и коренных народов ограничения не затронут.

Всего в Хабаровском крае семь рыбоводных предприятий. Три государственных выпускают рыбу в притоки Амура - реки Анюй, Гур и Уда. Четыре частных завода находятся в Советско-Гаванском, Охотском и Ванинском районах.

Промышленный лов приостановлен во всех районах, кроме Хабаровского, так как последний находится выше по течению основных нерестилищ.

Справка "РГ"

Осенняя путина в Хабаровском крае завершится к 10 октября. После этой даты будут закрыты все промысловые участки в верховьях Амура.