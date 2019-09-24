В Приморье "ожила" признанная умершей женщина

Жительнице Приморья, считавшейся умершей, пришлось в суде доказывать, что она жива. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского края.

История началась в 2017 году, когда жительница Хасанского района Приморья отправилась на сезонные работы. Тогда же, в 2017-м году, на дороге Владивосток-Хабаровск, в районе села Тамга рядом с Лесозаводском произошло ДТП: автомобиль насмерть сбил женщину-пешехода. Установить ее личность не удалось, а родственники уехавшей на заработки гражданки ошибочно опознали ее. После этого в книгу записи актов гражданского состояния была внесена запись о ее смерти.

Но в 2019-м "покойница" внезапно объявилась и узнала, что официально мертва, после чего обратилась за помощью в прокуратуру. Межрайонный прокурор, в свою очередь, направил в суд иск об аннулировании записи о смерти. Решением суда иск полностью удовлетворен.

Кроме того, возбуждено дело об установлении личности женщины, погибшей в ДТП в апреле 2017 года.